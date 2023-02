Manche Menschen leiden darunter, in keiner Partnerschaft zu leben, andere wiederum genießen die Freiheit. Wie geht es Ihnen damit?

Diese Woche wurde von vielen Paaren der Valentinstag zelebriert. Für Singles – vor allem die, die sich nach einer Beziehung sehnen – sind derartige öffentliche Liebesbekundungen oft schwer auszuhalten. Gefühlt überall ist man von glücklichen Paaren umgeben, und eine Beziehung wird als das Maß aller Dinge gesehen.

Geht Ihnen etwas ab, oder genießen Sie das Single-Leben? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/BartekSzewczyk

Zwar stimmt das nicht mehr ganz so, denn Single-Sein und alternative Beziehungsformen sind mittlerweile akzeptierter und werden nicht mehr als Makel gesehen. Dennoch erleben Singles immer wieder Situationen, wo nach dem Beziehungsstatus gefragt wird und sie mit der doch sehr persönlichen Frage, warum sie denn keinen Partner oder keine Partnerin haben, konfrontiert werden. Für Alleinstehende, die sich nach einer Beziehung sehnen, mag gerade dieses Nachfragen noch einmal schmerzvoller sein – wird damit doch vor allem auch suggeriert, dass es ja nicht "normal" sei, alleine zu sein.

Aber es gibt auch Menschen, die gerne alleine sind und die Vorteile des Single-Seins sehen. Sei es, weil sie in einer Beziehung nicht glücklich waren und froh sind, den Schritt der Trennung gewagt zu haben, oder weil sie die Freiheit genießen, all das zu machen, wonach ihnen ist, ohne sich mit jemandem absprechen zu müssen.

Aber nicht alle Menschen kommen damit gleich gut zurecht. So ist es für Frauen häufig leichter als für Männer, ohne Partnerin oder Partner durchs Leben zu gehen, so die Familiensoziologin Christine Geserick vom Österreichischen Institut für Familienforschung (ÖIF) an der Universität Wien.

"prinzipiell dagegen" ist seit 15 Jahren Single und berichtet, wie schwer es ist, jemanden kennenzulernen:

"mike-india-alpha" hingegen versteht nicht, warum so viele Menschen das Single-Sein negativ sehen:

"FrogsEverywhere" kann sowohl dem Single- als auch dem Beziehungsleben etwas abgewinnen:

Wie geht es Ihnen als Single?

Was schätzen Sie am Single-Sein? Und was nervt manchmal daran? Gibt es Situationen, wo von Ihnen erwartet wird, sich für Ihr Single-Sein zu erklären? Und wie erleben Sie das Daten? Wie gehen Sie damit um? Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen! (wohl, 17.2.2023)