In dieser Galerie: 2 Bilder "Wie könnte man dich nicht lieben?" nennt Takflix einen Schwerpunkt mit Filmen junger Regisseure über Kiew. Screenshot: Takflix Nadija Parfan, Gründerin des ukrainischen Streaming-Services Takflix. Foto: Valentin Kuzan

Odessa/Kiew – Takflix ist ein in Kiew ansässiger VOD-Streaming-Dienst, der die größte Online-Sammlung ukrainischer Filme im Internet beherbergt und sich zum Ziel gesetzt hat, "die ukrainische Kultur und das Filmemachen zu teilen, zu fördern und zu pflegen". Seit Takflix im Dezember 2019 online ging, hat es sich durch Partnerschaften mit internationalen Organisationen wie dem London Short Film Festival und dem Polish Institute auch außerhalb des Landes einen Namen gemacht. Nach Angaben des Unternehmens geht die Hälfte seiner Einnahmen direkt an ukrainische Filmemacher. Seit dem 24. Februar 2022, als Russland seine Invasion der gesamten Ukraine begann, spendet Takflix zudem zehn Prozent jedes verkauften Tickets an die Come Back Alive Foundation, die größte Organisation, die Geld für die ukrainischen Streitkräfte sammelt.

Takflix wurde von Nadija Parfan gegründet, die in der Stadt Iwano-Frankiwsk in der Westukraine geboren und aufgewachsen ist. Nach dem Besuch der Kiew-Mohyla-Akademie, wo sie ihren Abschluss in Kulturwissenschaften machte, studierte sie Sozialanthropologie an der Central European University in Budapest, als diese noch in Ungarn ansässig war. 2012/13 war sie Fulbright Visiting Fellow an der Temple University, Philadelphia, USA. Seit 2014 dreht Parfan als Autorin und Regisseurin eigene Filme. Ihr Debüt "Heat Singers" gewann 2019 den Preis für den besten Dokumentarfilm der Ukrainischen Filmakademie wie den der Vereinigung der Filmkritiker.



STANDARD: Frau Parfan, wie ist die Idee zu Takflix entstanden?

Parfan: Die kurze Version: Als ich 2019 "Heat Singers" veröffentlichte, wurde der Film bei den Festivals sehr gut aufgenommen, aber sein Kinostart in der Ukraine war nur begrenzt. Weil es viele Leute gab, die den Film sehen wollten, aber deshalb nicht konnten, habe ich überlegt, ihn auf Youtube oder Vimeo zu veröffentlichen. Letztendlich habe ich mich aber dagegen entschieden, weil er dort einerseits untergehen würde, und andererseits, weil diese Plattformen wegen der dort ständig auftauchenden Werbung sowieso nicht der richtige Ort sind. Deshalb beschloss ich damals, quasi mein eigenes Onlinekino zu erschaffen – nicht nur für meinen Film, sondern auch einen für Filme von Freunden und Kollegen, die ein ähnliches Problem hatten. Die lange Version: Ich bin seit 2014 im Filmgeschäft und habe unter anderem als Kuratorin, Organisatorin von Festivals und im Verleih gearbeitet. In all diesen Jahren war ich zunehmend davon enttäuscht, wie das Filmgeschäft – zumindest sein Offline-Teil – funktioniert. Experimente und innovative Marketingstrategien sind dort unerwünscht. 2019 kam schließlich alles zusammen mit den Problemen, die ich beim Vertrieb meines eigenen Films hatte, aber auch mit der Gesamtsituation in den ukrainischen Kinos, die ebenfalls sehr konservativ arbeiten. In meiner Heimatstadt Iwano-Frankiwsk zum Beispiel, wo "Heat Singers" gedreht wurde, waren die Vorführungen ständig ausverkauft. Trotzdem haben die örtlichen Kinos aus irgendeinem Grund einfach aufgehört, den Film zu zeigen.

STANDARD: Was waren rückblickend die größten Probleme, mit denen Sie beim Aufbau des Dienstes konfrontiert waren?

Parfan: Viele meiner Kollegen in der ukrainischen Filmindustrie waren extrem skeptisch, und nicht nur sie. Es hat lange kaum jemand daran geglaubt, dass Takflix funktionieren könnte, aber wir hatten Glück und haben es geschafft. Schwierig war es auch, die technische Seite des Geschäfts zu meistern, weil ich kein "Start-up-Mensch" oder jemand bin, der sich besonders gut mit IT auskennt. Deshalb musste ich tief in dieses Universum eintauchen, das sich rund um die für ein solches Streaming-Service nötige Technologie dreht.

STANDARD: Wie viele Filme umfasst Ihr Streaming-Katalog?

Parfan: Derzeit streamen wir mehr als hundert Filme: Festivalhits, Autorenfilme, Mainstream- und Arthouse-Filme, Dokumentationen, Kurzfilme. Eine ganz besondere Mischung, die meiner Meinung nach niemand sonst anbietet. Was sie eint, ist, dass sie alle hochwertig sind.

STANDARD: Gibt es so etwas wie eine genuin ukrainische Ästhetik des Filmemachens, und wenn ja, wie zeigt sie sich?

Parfan: Ich würde das nicht sagen, weil das ukrainische Kino sehr vielfältig ist. Seit 2014 wurden viele Actionfilme über den Krieg im Donbass gedreht, aber es gibt auch viele andere. Ganz zu schweigen von der langen Geschichte des ukrainischen Kinos. In den 1920er-Jahren war die Industrie hier wirklich groß. Damals verkaufte die Ukraine Filme nach Sowjetrussland und sogar nach Hollywood. Deshalb würde ich mit Verallgemeinerungen vorsichtig sein. Dennoch gibt es spezifische Phänomene innerhalb des ukrainischen Kinos, die einzigartig sind. Zum Beispiel das Phänomen des Poetischen Kinos der 1960er, eine Tradition, die auch von manchen zeitgenössischen ukrainischen Filmemachern aufgegriffen wird. Was aktuelle Filme angeht, waren es in den letzten Jahren vor allem Dokus, die in der Ukraine wie im Ausland Eindruck gemacht haben. Wir hatten hier schon immer eine starke dokumentarische Tradition. Dsiga Wertow drehte viele seiner Klassiker in Kiew und Odessa. Für uns sind das keine sowjetischen, sondern ukrainische Filme. Heute gibt es eine neue Generation von Leuten, die ebenfalls wissen, wie man sich kreativ innerhalb der Grenzen ausdrückt, die einem der Kamera-Rahmen setzt. Prominente aktuelle Beispiele dafür sind "The Rain Will Never Stop" von Alina Horlowa und "The Earth Is Blue as an Orange" von Iryna Zilyk. Aber ich könnte viele andere Namen nennen, die das ausmachen, was man als Neue Ukrainische Welle bezeichnen kann.

STANDARD: Russischsprachige Filme haben den ukrainischen Markt jahrzehntelang dominiert. Haben Sie das Gefühl, dass sich das jetzt endlich ändert?

Parfan: Das war bis 2014 so, aber seitdem hat sich viel geändert. Es gibt heute zum Beispiel ein Gesetz, das vorschreibt, dass mehr als zwei Drittel des Dialogs jeder lokalen Produktion in ukrainischer Sprache sein müssen, wenn man staatliche Förderungen bekommen will. Nachdem die Regierung – über die staatliche Filmagentur – die wichtigste Finanzierungsquelle für die Produktion ukrainischer Filme ist, existiert dieses Problem also nicht mehr wirklich. Diese Art von Reformen in der Kultur- und Sprachpolitik sind äußerst hilfreich, weil man sie im Kontext der kolonialen und postkolonialen Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland sehen muss. Vor 2014 hat Russland die Ukraine lediglich als Markt zur Verbreitung seiner eigenen kulturellen Produktion betrachtet. Nicht nur was Filme, sondern auch was Bücher, Musik und Medien angeht. Erst mit der Revolution begann die Ukraine, ihren Weg der Unabhängigkeit einzuschlagen. Der Punkt ist, dass wir keine russischsprachigen Produkte brauchen, weil wir genug von unseren eigenen haben – und die sind nicht nur gut genug, sondern oft besser als die russischen.

STANDARD: Seit Kriegsbeginn haben ukrainische Filme die Aufmerksamkeit großer Streaming-Dienste wie Netflix auf sich gezogen. Sogar Arthouse-Plattformen wie der Criterion Channel haben ihr Angebot jüngst um eine ukrainische Rubrik erweitert. Ist das gut, oder schadet das einem Service wie Takflix, der im Vergleich zu den genannten Angeboten ein Nischenplayer ist?

Parfan: Schwer zu sagen, weil das alles erst vor kurzem passiert ist und weil die Geschäftsmodelle sehr unterschiedlich sind. Takflix ist ein TV-on-Demand-Dienst, aber gleichzeitig ein Online-Kino: Der Kunde kauft ein Ticket für einen bestimmten Film, und das war’s. Wir verkaufen auch sogenannte Zertifikate, mit denen man unbegrenzten Zugang zu unserer Auswahl bekommt, aber unsere Priorität besteht im Verkauf von Einzeltickets. Ich glaube, es ist noch zu früh, um ein Urteil darüber zu fällen, ob diese neu gewonnene Aufmerksamkeit für ukrainische Filme gut oder schlecht für uns ist. Potenziell stellt es natürlich eine Bedrohung dar. Es könnte zum Beispiel passieren, dass wir die Rechte zum Streamen eines bestimmten Films nicht mehr erwerben können, weil er exklusiv an eine der großen Plattformen verkauft wurde.

STANDARD: Wie stellen sich die Auswirkungen des Kriegs auf den Betrieb von Takflix und auf die ukrainische Filmindustrie im Allgemeinen dar?

Parfan: Die Wirkung ist enorm. Alle, die für uns arbeiten, leben in der Ukraine. Unser Software-Entwickler dient jetzt als Militärsanitäter in der Armee. Anfang des Kriegs haben wir unsere gesamten Einnahmen gespendet, um ihn und sein Bataillon mit der nötigen Ausrüstung zu versorgen. Unser Webdesigner lebt in Slawutytsch. Das ist eine Stadt nördlich von Kiew, die nach der Tschernobyl-Katastrophe 1986 eigens für das damals evakuierte Personal des Kernkraftwerks gebaut wurde. In den ersten Kriegsmonaten wurde die Stadt von Russen besetzt. Weil er von zu Hause aus arbeitet, war er die ganze Zeit über de facto in seinem Haus gefangen. Zu seinem Glück war die Besatzung in Slawutytsch nicht so schlimm wie anderswo. Trotzdem war es für uns alle eine große persönliche Herausforderung, weil er nicht nur ein Teammitglied, sondern ein Freund ist. Was die Filmindustrie insgesamt angeht: Sie hat einfach aufgehört zu produzieren. Weil die Regierung gezwungen ist, jeden Cent dafür zu verwenden, das Land gegen seinen verrückten Nachbarn zu verteidigen, ist es schlicht unmöglich, die Produktion aufrechtzuerhalten. Da und dort gibt es noch kleinere Produktionen – meistens Filme über den Krieg, die mit ausländischem Geld produziert werden. Es gibt auch Filme, die zu Kriegsbeginn bereits fertiggedreht waren und in den letzten Monaten fertiggestellt wurden. "Klondike" von Maryna Er Gorbach läuft zum Beispiel gerade in den ukrainischen Kinos. Das ist eine Geschichte mit einer starken weiblichen Perspektive auf die Phase des Krieges, die von 2014 bis Februar 2022 dauerte. Der Film gewann dieses Jahr den Preis für die beste Regie beim Sundance Film Festival und ist jetzt der offizielle Kandidat der Ukraine für die Oscars. Also ja, es ist ein Paradoxon, dass das ukrainische Kino zum gleichen Zeitpunkt zu erblühen scheint, an dem es gelähmt ist. (Klaus Stimeder, 15.2.2023)