Handout des Bundesheeres zum Einsatz der Austrian Forces Disaster Relief Unit (AFDRU) in der türkischen Provinz Hatay. Foto: APA/Bundesheer

Die ÖVP, allen voran Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner, will nach den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien lieber Betroffenen vor Ort helfen, als ihnen aus humanitären Gründen die Einreise nach Österreich etwa zu hier lebenden Verwandten temporär zu erleichtern. Diese Argumentation wirft die Frage auf, wie Österreich bisher im Katastrophengebiet geholfen hat beziehungsweise noch helfen wird.

Die 84 Soldatinnen und Soldaten der Austrian Forces Disaster Relief Unit (AFDRU), die in der Türkei Rettungs- und Bergeeinsätze absolvierten, werden ab Donnerstag zurückerwartet. Auch gemischte Teams von Rettungsorganisationen machten sich schon auf den Heimweg. Die Einsatzkosten werden erst abgerechnet. Sie fallen in die drei Millionen Euro, die Österreich als Soforthilfe aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) aufbrachte.

Heuer mit 77,5 Millionen Euro dotiert

Dieser Fonds ist heuer mit insgesamt 77,5 Millionen Euro dotiert, davon wurden seit Anfang Jänner neun Millionen Euro für humanitäre Hilfe in Afghanistan, Mali, Syrien und in der Ukraine ausgeschüttet. Mehr als 65 Millionen Euro stehen also 2023 noch zur Verfügung. Der Ministerrat kann – und wird vermutlich auch – noch weitere Gelder aus dem AKF für die Hilfe in den Erdbebengebieten beschließen.

Zum Vergleich: Im Vorjahr floss der Löwenanteil des Fonds in die Ukraine. Mit 60,5 Millionen Euro wurden Projekte von diversen Organisationen, darunter Nachbar in Not, Unicef, Österreichisches Rotes Kreuz und Caritas, finanziert.

Deutsche Versorgungsflüge

Aus anderen Ländern liegen nur vereinzelt konkrete Angaben über die Erdbebenhilfe vor. Deutschland, wo die Visavergabe für Erdbebenüberlebende erleichtert wurde, damit diese möglichst rasch bei in Deutschland lebenden Verwandten unterkommen können, hat bisher Güter im Wert von 6,9 Millionen Euro für türkische Gebiete und 1,5 Millionen Euro für syrische Gebiete zur Verfügung gestellt. Weitere Versorgungsflüge sollen folgen.

USA größer Geberstaat für Syrien

Die USA haben angekündigt, für Syrien und die Türkei 85 Millionen Dollar (etwa 79 Millionen Euro) bereitzustellen – unter anderem für Lebensmittel, Unterkünfte, Medizin und Versorgung von Familien. Unabhängig vom Erdbeben sind die USA der größte Geberstaat für Syrien mit humanitären Hilfen in der Höhe von 15,7 Milliarden Dollar (14,6 Milliarden Euro) seit Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 2011.

Die materiellen Schäden in den Erdbebengebieten werden nach Angaben von Unicef auf mindestens 20 Milliarden Euro geschätzt. Die Europäische Union wird im März in Brüssel eine Geberkonferenz für den Wiederaufbau in der Türkei und in Syrien organisieren. (Michael Simoner, 15.2.2023)