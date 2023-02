Die Tiktokerin Janebrain schwört auf ihre Lieblingszutat Kartoffelchips. Foto: Screenshot Tiktok, Janebrain

Egal ob Tiktok, Pinterest, Twitter oder Facebook, gefühlt gibt es kein Entkommen vor angeblich "kreativen" und "köstlichen" Rezepten, deren Hauptzutat aus Kartoffelchips besteht. Nun sind ungewöhnliche bis grausliche Rezepte in sozialen Medien keine Seltenheit. Gerade auf Tiktok und Youtube erfreuen sich die "Gross Recipes" und die Reaction-Videos darauf großer Beliebtheit. Sogar arrivierte Starköche machen sich einen Spaß daraus, die widerlichsten Tiktok-Rezepte zu bewerten.

Doch seit Anfang des Jahres scheint sich der Trend des Kochens mit Kartoffelchips zu verstärken. Der Youtuber und Koch Sam Zien ist jedenfalls üblicherweise für eher wohlschmeckende Rezepte ohne die Zugabe salziger frittierter Kartoffelscheiben bekannt. Aber auch er schwört aus dem Snack köstliches Kartoffelpüree herstellen zu können. Die Idee kam ihm beim Ausmisten der Speisekammer, als er ein abgelaufenes Sackerl mit Kartoffelstärke fand. Da kam ihm angeblich der Gedanke, dass es eigentlich egal sein müsste, ob man Instantpulver oder Kartoffelchips als Ersatz für traditionell hergestelltes Püree benutzt. Der Claim des Fernsehkochs: "Merkt eh keiner."

SAM THE COOKING GUY

Seit diesem Video gibt es offenbar kein Halten mehr, und die selbsternannten Social-Media-Köche der Onlinewelt erfinden immer wieder neue Rezepte mit dem beliebtesten Snack der Welt. So lernt man bei "Taste of Home", wie man Kartoffelchips in einen süßen Snack verwandelt – indem man Schokosauce darüberkippt. Angeblich ein Renner bei den Kindern, wie die Autorin behauptet.

Die Königin der gekochten Kartoffel

Eine besondere Künstlerin der Kartoffelkochkunst ist die Tiktokerin "Janebrain", die es mit ihren eigenwilligen Rezepten auf über 300.000 Follower gebracht hat. Ihr Rezept für faschierten Braten mit Kartoffelgatschbeilage wurde 29 Millionen Mal angeklickt. Das Video wurde auch dank der Mithilfe des britischen Starkochs befeuert, der in einem Reaction-Video am Rand des Nervenzusammenbruchs zu sein scheint: "Du brauchst keine Gewürze, du brauchst einen Mülleimer", urteilte er über die seltsame Kreation.

Gordon Ramsay kann nicht mehr.

Woher der Trend kommt, ist nicht ganz klar, die Spuren lassen sich bis ins Jahr 1978 zurückverfolgen: in die Kochshow "Bitte zu Tisch". In dem Rezept für ein Gericht, das "Chicken American" genannt wird, dient ein halbes Sackerl Kartoffelchips als oberste Schicht für den aus Huhn, Brokkoli, Butter, Parmesan und Mayonnaise bestehenden Auflauf. "Eine sehr leichte Speise", wie die Köchin versichert.

Eine sehr leichte Speise. RetrÖ

Für alle, die es probieren möchten, hier das Rezept des Cooking Guy mit metrischen Zutatenangaben. Achtung: Nachkochen auf eigene Gefahr.

Ca. 90 Gramm Kartoffelchips in 250 Milliliter leicht köchelndes Wasser geben und mit einem Löffel so lange rühren, bis die Chips zerfallen. Nach einigen Minuten ist das Wasser vollständig aufgesogen, und es bildet sich eine teigige Masse, die bereits entfernt an Kartoffelpüree erinnert. Danach 30 Milliliter Milch und 30 Milliliter Obers hinzugeben und weiterrühren. Salzen ist nicht erforderlich. Mahlzeit! (red, 16.2.2023)