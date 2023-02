In dieser Galerie: 2 Bilder Jasmin Flury holte Gold in der Königsdisziplin. Marco Odermatt folgte am Sonntag mit seinem Sieg in der WM-Abfahrt. Foto: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Jürgen Kriechbaum sagt: "Man muss viel Geld in die Hand nehmen." Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Ja eh ist es bei der WM für Österreich bis dato gut gelaufen. Aber im Weltcup und im Nachwuchsbereich sieht es insgesamt eher düster aus. Bei der Junioren-WM in St. Anton im Jänner war die Ausbeute mit zwei Bronzemedaillen und Platz neun im Medaillenspiegel sehr bescheiden.

Für Jürgen Kriechbaum kam das nicht überraschend, "wenn man schaut, wo wir im Europacup stehen. In gewissen Disziplinen sind wir einfach nicht vorne dabei. Und im Damenbereich sind gewisse Erschwernisse durch Ausfälle dazugekommen. Eine Junioren-WM ist aber nur eine Momentaufnahme. Letztes Jahr war Magdalena Egger mit dreimal Gold sehr stark, auch die Teamwertung haben wir gewonnen, das darf man nicht vergessen", sagt der Chef der ÖSV-Abteilung "Entwicklung Leistungssport" im Gespräch mit dem STANDARD.

Ein Hirscher kommt selten

Die Schweiz hat Marco Odermatt, Norwegen hat Lucas Braathen. Österreich hat Marcel Hirscher – gehabt. "Damals wurden wir beneidet. Ein Hirscher kommt aber nicht jedes Jahr daher." Ein Riesenthema sei das Verbessern der Trainingsmöglichkeiten. Es brauche gute Trainingspisten, aber oft sei es in touristisch dominierten Gebieten nicht einfach, Verständnis für eine zu Trainingszwecken gesperrte Piste zu finden.

In Verbindung mit dem Sportministerium werde versucht, diesen Mangel zu beheben. "Die Läufer sollten sich skitechnisch und konditionell zu starken Athleten entwickeln", sagt Kriechbaum. "Dafür muss man allerdings schon vor dem Jugendalter ansetzen." Dabei sei das Engagement der Eltern und Vereinsfunktionäre enorm wichtig. Es brauche gezielte leistungsorientierte Fördermaßnahmen für jene, die in Richtung professioneller Rennsport arbeiten. "Man muss viel Geld in die Hand nehmen, um Förderprogramme auf die Beine zu stellen, die entsprechend greifen."

Der Erfolg in der Schweiz

Als Vorbild kann die Schweiz dienen. Allerdings sind die Eidgenossen finanziell wesentlich besser aufgestellt, dort arbeiten auch im Schülerbereich hauptberufliche Coaches in den regionalen Trainingszentren. "Das kann sich bei uns kaum ein Skibezirk leisten. Auch in den Landesverbänden gibt es kaum hauptamtliche Schülertrainer."

Neben den regionalen Leistungszentren und Verbänden gibt es in der Schweiz auch drei nationale Leistungszentren und die Swiss-Ski-Kader. "Ihre Struktur ist nicht so einfach zu koordinieren. Ob das anzustreben ist, ist eine andere Frage", sagt Kriechbaum. "Insgesamt ist festzuhalten, dass es in der Schweiz schon im bei den Zwölf- bis 16-Jährigen viele hauptamtliche Trainer gibt."

Als einen von vielen Ansätzen will Kriechbaum "die strategischen Kooperationen mit den Schwerpunktschulen wieder verstärken, um mehr Nähe zu unserer Basis zu bekommen. Das heißt, Trainer in Doppelfunktionen. Das war früher auch bei den Alpinen ein Erfolgsrezept, bei den Springern wird das nach wie vor so gehandhabt." Es brauche Personalförderungen für Vereine und auch Trainingsgemeinschaften. "Diesbezüglich ist uns die Schweiz weit voraus. Sie haben ein Vereinsfördersystem, das wir so nicht haben. Dort werden abgehaltene Trainingsstunden direkt vom Bund gefördert."

Der Pilotversuch

Der ÖSV startete einen Pilotversuch. Über ein Kooperationsprojekt der Dachverbände Asvö, Askö und Union in Verbindung mit der Bundessportgesellschaft wurde Trockentraining im Sommer für Wintersport-Trainingsgemeinschaften mit 20 Euro pro Stunde gefördert. "Das ist sehr gut angekommen. Trainingszellen haben das Konditionstraining wieder intensiviert. Junges Personal konnte sich nebenbei etwas verdienen und erste Erfahrungen als Trainer sammeln."

Dank des Projekts sei etwa beim Bezirksschülercup im Bezirk Pongau die Teilnehmerzahl von 55 auf 89 gestiegen. "Mit Maßnahmen, die gar nicht so teuer sind, kann man also relativ viel erreichen." Laut Kriechbaum ist der Zulauf gemessen an Teilnehmern bei Fis-Rennen pro Jahrgang in etwa stabil.

Ein Problem ist freilich, dass sich immer mehr Eltern wegen der Verletzungsgefahr gegen eine Skikarriere ihrer Kinder aussprechen. Kriechbaum hofft, dass "Bewusstsein für feine, nicht direkte Materialsetups geschaffen wird. Das wäre gerade im Frauenrennsport angebracht, wo es unabhängig vom Leistungsniveau viele Verletzungen gibt." Dadurch sei auch der ÖSV "immer wieder zurückgeworfen worden. Wir haben einige junge, starke Läuferinnen und versuchen, sie behutsam aufzubauen. Man muss einen Mittelweg finden und Anforderungen stellen, denen sie auch gewachsen sind." (Thomas Hirner, 15.2.2023)