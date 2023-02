Sepp Schellhorn kocht noch bis Mitte März im Seehof.

Foto: Ingo Pertramer

Nur im Bademantel bekleidet, bräunt Sepp Schellhorn in seiner Küche im Restaurant Seehof die Butter. Die sei das Geheimnis einer perfekten Eierspeise. Die Regel gilt auch hier: Zu viel Butter kann man nicht verwenden, erzählt der Koch. Augenzwinkernd, aber auch ein bisschen erratisch wirkt das Instagram-Video, das Schellhorn am Mittwochmorgen postete. Eine wichtige Nachricht versteckt sich in der Beschreibung des Posts: Mit 15. März wird Schellhorn das Hotel und Restaurant verlassen. Dazu gibt es noch einen Aufruf, einen Tisch zu reservieren, wolle man den Koch noch in seiner Küche im Salzburger Goldegg erleben.



Was zunächst nach einem Marketinggag aussieht, ist aber wahr. "Das Kochen im hohen Alter" sei ein Grund für die Entscheidung, sagt der 55-jährige Gastronom Schellhorn. Als große Veränderung sieht er das aber nicht, es sei, erzählt er ganz salopp, eine "klassische Übergabe".

Sohn Felix übernimmt



Er wolle auch endlich Platz machen für die nächste Generation. Sein Sohn Felix – Teil des Koch-Kollektivs Healthy Boy Band mit Lukas Mraz und Philip Rachinger – wird die Küche im Seehof übernehmen. Dieser beendet sein Studium an der Angewandten in Wien und tritt dann in die Fußstapfen seines Vaters. "Der Seehof wird auch ohne mich weiterbestehen", ist sich Schellhorn sicher. Sorgen macht er sich keine, sein Sohn sei ja "ein Superkoch".



Den anderen Lokalen, wie dem M32, bleibt Schellhorn aber erhalten. "Ich habe genug zu tun", sagt er, "dann arbeite ich eben sechseinhalb statt sieben Tage in der Woche". Ob er mit der Abgabe der Küche im Seehof wirklich zur Ruhe kommt, ist fraglich. "Vielleicht koche ich woanders weiter, wer weiß", sagt Schellhorn. Das sei auch abhängig davon, wie sich der Personalmangel in der Gastronomie weiterentwickelt und ob er dann nicht doch noch gebraucht wird. (rec, 15.2.2023)