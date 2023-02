In einer Verhandlungspause gelingt es Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger, den Angeklagten zu einem Geständnis zu bewegen, nachdem dieser über vier Stunden beteuert hatte, kein Mörder zu sein. Foto: Michael Möseneder

Wien – Rund viereinhalb Stunden hält Angeklagter Mahmoud N. durch. "Ich wollte sie ja gar nicht töten. Ich bin kein Mörder", beteuert der 49-Jährige vor dem Geschworenengericht unter Vorsitz von Nicole Baczak mehrmals. Dass seine Lebensgefährtin und deren 14-jährige Tochter in der Nacht auf den 4. August in ihrer Wohnung in Wien-Mariahilf starben, seien Unfälle gewesen, verteidigt N. sich. Seine 32-jährige Freundin habe er bei einvernehmlichen sado-masochistischen Sexualpraktiken unabsichtlich mit einem Schal erdrosselt. Im Fall der schreienden Stieftochter habe er nur versucht, sie zum Schweigen zu bringen. "Ich war verzweifelt, überfordert von der ganzen Sache" wiederholt der Arbeitslose ebenfalls öfters.

Im Februar 2004 kam der Tunesier nach Österreich – um eine Frau zu heiraten, die er über das Internet kennen gelernt hatte. Zwei Kinder bekam er mit ihr, im Jahr 2012 ließ das Paar sich scheiden. Wie der psychiatrische Gutachter Peter Hofmann in seinem Gutachten ausführt, ging die Trennung von der Gattin aus. Denn: "Sie hat als Zeugin gesagt, dass die ersten drei Jahre super waren, der Angeklagte sich mit der ersten Schwangerschaft aber verändert habe. Er habe ihr den Mund verboten und sie regelmäßig geschlagen, selbst während den Schwangerschaften. Irgendwann hat es ihr gereicht. Auch die Kinder wollen keinen Kontakt mit dem Vater mehr." Angezeigt wurde er offenbar nicht – denn der Angeklagte ist unbescholten.

Streit über Botschaften von Frauen

2019 lernte N., neuerlich unter Zuhilfenahme von Datingplattformen, die 32-jährige Ungarin kennen. Die Beziehung sei harmonisch gewesen, versucht der von Manfred Arbacher-Stöger verteidigte Angeklagte die Laienrichterinnen und -richter zu überzeugen. Dem steht die Zeugenaussage des neunjährigen Sohnes der Getöteten entgegen: Er berichtet, dass das Paar sich häufig gestritten habe. Der Bub sagt dezidiert, ein Streit sei entstanden, nachdem die Mutter Nachrichten fremder Frauen auf dem Mobiltelefon seines Stiefvaters entdeckt habe.

N. erwähnt das in seiner Aussage nicht. Sondern spricht davon, dass er für sich und seine Partnerin am 3. August "einen schönen Abend vorbereitet" hätte. Kerzen, romantische Musik sollten die richtige Stimmung erzeugen, als die beiden sich ins elterliche Schlafzimmer zurückzogen. Dort sei es dann zu SM-Sex gekommen. "Sie wollte ihr Klebeband, sie wollte ihre Fessel", verweist der Angeklagte auf die Freiwilligkeit. Er habe ihr, wie gewünscht, den Mund mit einem Klebeband verklebt und ihre Hände mit einem Schal gefesselt. Während des Geschlechtsaktes habe die Frau ihm dann zu verstehen gegeben, dass er sie mit dem Schal drosseln solle.

Kein Sicherheitszeichen bei SM-Sex

Dass sie dabei ohnmächtig wurde, habe ihn nicht überrascht. "Sie hat mir gesagt, sie kann nur Kommen, wenn sie bewusstlos ist", behauptet der Angeklagte. Eine Ohnmacht der Frau sei häufig vorgekommen, sagt N. zunächst, später dann, dass das eigentlich fast immer der Fall gewesen sei. "Haben Sie sich einen Sicherheitscode ausgemacht? Eine Geste oder ein Wort, damit klar ist, wann Sie aufhören sollen?", fragt Vorsitzende Baczak. Gab es nicht, erfährt sie.

Über die Vorgänge danach hat der Angeklagte mehrere Versionen geliefert. Bei der Untersuchung durch Sachverständigen Hofmann hatte N. noch behauptet, die 14-jährige Tochter, die im Wohnzimmer war, habe das paar heimlich beim Sex beobachtet. Als ihre Mutter das merkte, sei es zu einem wüsten Streit gekommen, er habe Mühe gehabt, die beiden zu trennen.

Vor Gericht erzählt er dagegen zunächst, er habe mehrmals die Türklinke gehört und sei davon ausgegangen, dass die Stieftochter spioniere. Später ändert er das: Als seine Partnerin bereits – wie er dachte gewollt – bewusstlos gewesen sei, habe die 14-Jährige geschrien, sie wolle mit ihrer Mutter sprechen. Damit die sieben und neun Jahre alten Söhne des Opfers nicht aufwachen, wollte er sie beruhigen.

"Dann ist die Sache außer Kontrolle geraten"

"Ich habe die Tochter festgehalten, damit sie aufhört zu schreien", sagt er. "Wo haben Sie sie festgehalten?", fragt die Vorsitzende nach. "Am Hals", lautet die leise Antwort. Nach Darstellung des Angeklagten habe sich das zunächst im Wohnzimmer abgespielt. Durch den Lärm seien die Buben aufgewacht und hätten nachgeschaut, er habe ihnen gesagt, sie sollten zurück ins Zimmer gehen. Anschließend sei er wieder ins Schlafzimmer, um nach seiner Lebensgefährtin zu sehen, die 14-Jährige kam dazu, schrie wieder – "und dann ist die Sache außer Kontrolle geraten".

Der Neunjährige schildert das in seiner auf Video vorgespielten Aussagen anders. Er sei aufgewacht, als N. seine Schwester in der Nacht aus dem Kinderzimmer gezogen habe. Als er nachschaute, sei der Angeklagte auf dem Mädchen gekniet und habe es mit beiden Händen gewürgt. Nachdem er zurück in sein Zimmer geschickt wurde, habe er noch fünf oder zehn Minuten Lärm gehört. Auch Gerichtsmediziner Nikolaus Klupp geht aufgrund der Spurenlage davon aus, dass die 14-Jährige im Wohnzimmer starb und erst nachträglich vom Angeklagten ins Ehebett neben ihre tote Mutter gelegt worden ist.

Geld des Opfers für Flucht abgehoben

"Und was haben Sie danach gemacht?", versucht Baczak zu ergründen. N., der von seinem Verteidiger als "relativ ruhiger Typ" beschrieben wird, weicht aus. Die Vorsitzende wird also konkreter: "Haben Sie die Rettung angerufen?" – "Nein, habe ich nicht", antwortet der Angeklagte leise. Stattdessen sperrte er die Schlafzimmertür ab und legte den Schlüssel unerreichbar für die Buben auf einen Schrank. "Ich habe mir nur gedacht, ich gehe jetzt", beschreibt N. seine Gemütslage.

"Waren Sie noch beim Bankomat?", will Baczak wissen. "Ja, ich habe Geld abgehoben." – "Von welchem Konto?" – "Meinem." – "Nur?" – "Von ihrem auch", gibt der Angeklagte zu. Genaugenommen holte er sich 540 Euro von seinem Geld und 800 von dem der Partnerin. Damit fuhr er zum Hauptbahnhof und zunächst in die Schweiz und dann weiter nach Frankreich. Als Flucht will N. das aber nicht sehen: "Ich brauchte Zeit zum Nachdenken. Wenn ich fliehen hätte wollen, wäre ich nach Tunesien geflogen."

"Wissen Sie, was für Google-Abfragen Sie auf dem Handy Ihrer Lebensgefährtin gemacht haben?", fragt die Vorsitzende auch. Wieder weicht N. aus, ungerührt verrät Baczack den Geschworenen einen Suchbegriff nach dem anderen. "Österreichisches Gesetzbuch Doppelmord", "Fahndungsliste Interpol", "Todesstrafe in Österreich", "Foto tote Frauen in Wien" finden sich etwa. "Das war ein Bekannter, nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich mich stellen möchte", versucht der Angeklagte zu erklären.

Partnerinnensuche vier Tage nach Morden

Baczak mag das nicht glauben: "Die Suchbegriffe gehen vom 8. August bis zum 7. September", hält sie N. vor. Und es geht in ihnen nicht nur um den gegenständlichen Fall. Vier Tage nach dem Tod der Frau und des Mädchens wurde beispielsweise "Liebe finden in Paris" gesucht, "Partnersuche kostenlos", "unverbindliche Bekanntschaften" oder "Free porn Teenager". "Mein Handy war oft nicht bei mir. Beim Aufladen, zum Beispiel", lautet der nächste Erklärungsversuch.

"Sie haben gesagt, Sie brauchten Zeit zum Nachdenken. Was haben Sie gedacht, wie viel Zeit Sie brauchen?", will Staatsanwältin Katja Schwarz wissen. N. bleibt dabei – er habe sich stellen wollen, leider sei ihm in Paris aber sein Rucksack mit allen Dokumenten gestohlen worden, da habe er nicht gewusst, was er machen sollte. Was so auch nicht ganz stimmt, denn er ließ sich von seinem Bruder Geld überweisen, ehe er von der französischen Polizei am 13. September in Brest festgenommen und nach Österreich ausgeliefert wurde.

Bei der von den fast obligatorischen technischen Schwierigkeiten begleiteten Videovorführung der Zeugeneinvernahmen der beiden Buben wird klar, dass der Siebenjährige so schwer traumatisiert ist, dass er nicht vernehmungsfähig ist. Der Neunjährige schildert seine Erinnerungen stringent und erzählt auch, dass am nächsten Morgen niemand daheim gewesen sei und er deshalb mit seinem Bruder Frühstück kaufen gegangen sei. Auch zu einem Augenarzttermin erschienen die Kinder gemeinsam. Als man in der Ordination die Mutter telefonisch nicht erreichen konnte, wurde die Polizei alarmiert, die die Leichen entdeckte.

Spätes Geständnis

Nach der fast zweistündigen Filmvorführung und einer 15-minütigen Pause kommt es zu einer überraschenden Wendung in dem Verfahren. Verteidiger Arbacher-Stöger bittet um 14.27 Uhr ums Wort. "Mein Mandant möchte sich schuldig bekennen und sonst nichts mehr sagen", eröffnet er den überraschten Anwesenden. "Naja, ich muss schon nachfragen – wozu will er sich schuldig bekennen?", ist die Vorsitzende verwirrt. "Zum Doppelmord."

Ein Motiv verrät N. auch nach diesem von ihm kurz bestätigten Geständnis nicht. Auch der psychiatrische Sachverständige konnte keines entdecken. Der Angeklagte sei zurechnungsfähig und nicht so gefährlich, dass er in einer Anstalt untergebracht werden müsse, erläutert Hofmann dem Gericht seine Überzeugung. Ihm sei allerdings aufgefallen, dass bei N. "ein großes Bemühen um Normalität" herrsche – auch in der Verhandlung betonte der Angeklagte mehrmals, er habe sich in 18 Jahren in Österreich nie etwas zuschulden kommen lassen. "Auch die erste Ehe zeigt das Bild einer heilen Fassade, die möglicherweise doch nicht so heil war", ortet Hofmann Widersprüche.

Schwer traumatisierte Kinder

Für die beiden Buben fordert Privatbeteiligtenvertreterin Petra Smutny jeweils 25.000 Euro Schmerzengeld. "Die Buben haben an einem Abend alles verloren, was ihnen vertraut ist. Die Mutter, die Schwester, die Wohnung", verdeutlicht sie, dass die Folgen der Tat ohnehin nicht durch Geld aufgewogen werden können. Beide Unmündige seien seit damals in Therapie. "Was passiert jetzt mit den Kinder?", will die Vorsitzende wissen. "Der leibliche Vater lebt hier in Wien, der sich der Buben jetzt annehmen muss", verrät Smutny.

Anklägerin Schwarz sieht in ihrem Schlussplädoyer nur einen Milderungsgrund – N.s Unbescholtenheit. Ein Geständnis kann sie nicht erkennen, erst recht kein reumütiges. "Er hat nach der Auslieferung erst gar nichts gesagt, dann beim Sachverständigen eine Geschichte erzählt, heute drei Stunden lang andere und versucht, alle für blöd zu verkaufen", hält sie dem Angeklagten vor. Verteidiger Arbacher-Stöger widerspricht: Es sei ein reumütiges Geständnis gewesen. Im Gegensatz zur Staatsanwältin, die eine lebenslange Freiheitsstrafe fordert, plädiert der Verteidiger für maximal 20 Jahre. "Nach oben hin muss noch Platz sein!", ist er überzeugt.

Das Gericht sieht das anders. Die Geschworenen verurteilen N. in beiden Fällen einstimmig wegen Mordes, die rechtskräftige Strafe lautet auf lebenslange Haft. "Wir werden zwar nie verstehen, beziehungsweise werden Sie es uns nicht sagen, warum zwei junge Frauen sterben mussten. Aber es kann dafür nur eine Sanktion geben – die lebenslange Freiheitsstrafe", merkt die Vorsitzende in ihrer Begründung noch an. Den privatbeteiligten Familienmitgliedern werden die geforderten Summen zugesprochen. (Michael Möseneder, 15.2.2023)