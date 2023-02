Der Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hat den Fraktionen den vorläufigen Schlussbericht übermittelt. In den Empfehlungen, die mit Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl abgestimmt sind, sind gesetzliche Schutzmaßnahmen für Chats und Handydaten angeführt

Eine Sitzung der Fraktionsführer im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Foto: APA / Eva Manhart

Wien – Wolfgang Sobotka (ÖVP), Nationalratspräsident und Vorsitzender des ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses, hat am Mittwoch den Fraktionen im U-Ausschuss den vorläufigen Schlussbericht übermittelt. Er ist über 500 Seiten stark und fußt auf einem Vorschlag von Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl. Der Bericht bereitet die vier Beweisthemen in acht Kapiteln auf.

In den Empfehlungen werden die Schaffung einer unabhängigen, weisungsfreien Bundesstaatsanwaltschaft, aber auch "nicht öffentliche" Ermittlungsverfahren nach deutschem Vorbild angeführt. Zur Wahrung der Grund- und Persönlichkeitsrechte von Verfahrensbeteiligten sollte ein Straftatbestand geschaffen werden, der unter anderem die Veröffentlichung der Anklageschriften oder anderer amtlicher Dokumente eines Strafverfahrens verbietet, bevor sie in öffentlicher Verhandlung erörtert worden sind oder das Verfahren abgeschlossen wurde. Das würde einem Verbot des Aktenzitierens in Medien bedeuten.

Außerdem werden gesetzliche Schutzmaßnahmen für private Nachrichten (Chats) und Handydaten angeregt. Empfohlen wird die Verabschiedung eines umfassenden Informationsfreiheitsgesetzes, das von den Regierungsparteien schon in Planung ist, aber immer wieder hinausgezögert wird.

Die Empfehlung einer "Cooling-off-Phase" für Minister und in der Gesetzwerdung verantwortliche Personen, die sich als Richter zum Verfassungsgerichtshof bewerben, ist wohl mit Blick auf den ehemaligen Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) gemeint, der als Verfassungsrichter mittlerweile zurückgetreten ist.

Inhaltlich resümiert der Bericht bereits Bekanntes aus dem Untersuchungsausschuss, "Urteile" im eigentlichen Sinn des Verfahrensrichters gibt es darin keine. So heißt es etwa zur ÖVP-Inseratenaffäre: "Auskunftspersonen erklärten, keine Wahrnehmungen hierzu zu haben. Auch wenn die Vermutung der Weitergabe durchaus naheliegend wäre, fand sich im Ausschuss kein konkreter Hinweis, dass Weitergaben von durch Ministerien bezahlte Umfrageergebnisse an die ÖVP erfolgt wären."

Die Fraktionen haben nun 14 Tage Zeit, ihre eigenen Berichte anzuhängen. Dann wird der Abschlussbericht dem Nationalrat übermittelt. (15.2.2023, red)