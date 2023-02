Eines Tages wird es einen Wiener Opernball ohne Baumeister Lugner und seinen Stargast geben. Dann werden wehmütige Artikel über diese "Wiener Institution" (Lugner) und seine vielen, vielen weiblichen Stargäste aus der Welt des internationalen Glamours erscheinen. Und all die Operndirektoren und "Opernball-Ladies", die laut oder leise über den Baumeister ohne Peinlichkeitsnerv gestöhnt haben – seit 1992 –, werden irgendwie traurig sein.

Schauspielerin und Aktivistin Jane Fonda mit einem gut gelaunten Gastgeber Richard Lugner. Foto: : Christian Fischer

Manche werden sich dann an seinen diesjährigen Stargast Jane Fonda erinnern, die als eine der wenigen aus ihren Motiven kein Hehl gemacht hat: "Ich werde gut bezahlt und brauche das Geld", sagte sie bei der Pressekonferenz vor dem Ball. Das galt eigentlich für alle, die sich an seinem Programm "Rent a Star" beteiligt haben. Nicht alle waren so ehrlich.

Der Opernball ist nicht wirklich der nobelste unter den Wiener Nobelbällen. Das ist der Philharmonikerball. Aber der Opernball ist eine sehr wienerische Mischung aus der wunderbaren Schwarz-Weiß-Choreografie der Eröffnungspaare, den Zehennägel aufrollenden Auftritten mancher Parvenus samt Trophäenfrauen und den mit sehr großem sittlichem Ernst vorgetragenen Interviewfragen der TV-Reporter und TV-Reporterinnen.

1991 wurde der Opernball wegen Krieges – Erster Golfkrieg – abgesagt. Der viel nähere russische Krieg war jedoch 2023 kein Anlass. Zwei Jahre war wegen Corona eh nix. Die Entzugserscheinungen waren schon zu stark ... (Hans Rauscher, 15.2.2023)