Washington/München/Kiew – US-Außenminister Antony Blinken nimmt an der Münchner Sicherheitskonferenz teil. Er will dort in bi- und multilateralen Treffen die weitere Unterstützung für die Ukraine besprechen, teilte das US-Außenministerium am Mittwoch mit. Außerdem werde Blinken danach weiter in die Türkei und nach Griechenland reisen.

Die Reise kommt zu einem kritischen Zeitpunkt. Am 24. Februar jährt sich der Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Die USA sind der wichtigste Unterstützer der Ukraine. Washington hat der Ukraine seit Beginn des Angriffskrieges mehr als 29 Milliarden US-Dollar (mehr als 27 Milliarden Euro) Militärhilfe zur Verfügung gestellt. US-Präsident Joe Biden wird anlässlich des Jahrestages von 20. bis 22. Februar nach Polen reisen.

Gerüchte um Treffen USA und China

Im Vorfeld der am Freitag beginnenden Sicherheitskonferenz hatte es auch Gerüchte gegeben, es könnte in München zu einem hochrangigen Treffen zwischen den USA und China kommen. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind seit geraumer Zeit angespannt. Das Auftauchen eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über den USA Anfang Februar hatte das Verhältnis weiter getrübt. Eine geplante Reise Blinkens nach Peking war wegen des Ballons kurzfristig abgesagt worden. Der Besuch hätte zum Ziel gehabt, die Beziehungen wieder zu normalisieren.

Bisher gibt es keine Informationen, ob es in München zu einem hochrangigen Treffen kommt. Aus China wird erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 mit dem obersten Außenpolitiker Wang Yi wieder ein hoher Vertreter der chinesischen Führung an der Konferenz teilnehmen. (APA, dpa, 15.2.2023)