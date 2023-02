Laut Alpenverein liegt der hohe Anteil an männlichen Lawinenopfern vorrangig am stark von Rollenbildern beeinflussten Risikoverhalten

Die Mehrheit der Lawinenopfer in Österreich war in der vergangenen Wintersaison männlich. Foto: APA / BARBARA GINDL

Innsbruck – In der vergangenen Wintersaison waren in Österreich 17 von 18 Lawinenopfern Männer. Das liegt laut dem Österreichischen Alpenverein (ÖAV) nicht daran, dass sich im Winter mehr Männer zu Touren aufmachten, sondern vorrangig am männlichen Risikoverhalten, das stark von gesellschaftlichen Rollenbildern beeinflusst sei. Frauen unterlägen beispielsweise weniger leicht der "Illusion der Kontrolle", hieß es seitens des ÖAV zur APA.

Frauen entscheiden seiner Erfahrung nach "defensiver" und würden "Warnungen ernster nehmen", sagte Michael Larcher, Leiter der Abteilung Bergsport im Österreichischen Alpenverein. Die Risikobereitschaft werde durch verschiedene Faktoren erhöht. "Es sind etwa starke Emotionen wie Euphorie oder der Erwartungs- und Erfolgsdruck innerhalb einer Gruppe, die Menschen zu einem gesteigerten Risikoverhalten verleiten", erklärte der Bergsportexperte. Auch "gefährliche Routine" oder die "Verlockung der seltenen Gelegenheit" würden eine Rolle spielen.

Opfer weder unsportlich, unerfahren oder schlecht ausgerüstet

Frauen ließen sich offenbar in schwierigen Situationen schlicht weniger unter Druck setzen. Männer hingegen würde unter solchen Umständen oftmals von der Sorge dominiert, sich selbst "Zweifel und Unsicherheit einzugestehen", meinte Larcher. Das wiederum erhöhe die Risikobereitschaft, die meist für Lawinenunfälle verantwortlich sind, denn die Opfer seien weder unsportlich, unerfahren oder schlecht ausgerüstet gewesen. Die Gründe für die tragischen Ereignisse würden viel mehr im Risikoverhalten eines jeden Einzelnen liegen.

Das Kursprogramm "risk'n'fun" des Alpenvereins wolle, unabhängig von Geschlecht und Geschlechterrolle, gegensteuern und Momente des "Innehaltens" in Risikosituationen etablieren. Alle Alpinisten und Alpinistinnen, die im freien Skiraum unterwegs sind, sollten "zweimal drei Fragen im Kopf haben", wünschte sich Larcher im Rahmen dieses Bildungsprogrammes. Dazu gehörten die "Wie, Was, Wo"-Fragen zu Schnee, Gelände, Gefahren, Leistungsdruck, Gruppendynamik oder Höhenlagen. (APA, 16.2.2023)