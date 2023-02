28 Menschen wurden laut einem Medienbericht in Krankenhäuser gebracht. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar

Das Feuer konnte nach gut einer Stunde gelöscht werden (Symbolfoto). Foto: Getty Images / iStockphoto / Chalabala

Shanghai – Bei einem Feuer in einem Hotel in Ostchina sind sechs Menschen ums Leben gekommen. 28 wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Zeitung "Beijing Qingnianbao" weiter berichtete.

Zum Unglück kam es Donnerstagfrüh im Stadtteil Weitang in der westlich der Hafenstadt Shanghai gelegenen Zwölf-Millionen-Metropole Suzhou in der Provinz Jiangsu. Das Feuer konnte nach gut einer Stunde gelöscht werden, die Ursache war zunächst unklar. (APA, 16.2.2023)