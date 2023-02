Die Schießerei ereignete sich im Einkaufszentrum Cielo Vista Mall. Foto: REUTERS / JOSE LUIS GONZALEZ

Bei Schüssen in einem Einkaufszentrum in El Paso, Texas, wurde am Mittwoch ein Mensch getötet und drei weitere verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Polizeisprecher Robert Gomez sagte gegenüber Reportern, dass ein Verdächtiger festgenommen worden sei. Medienberichten zufolge wurde eine zweite Person festgenommen. Das Motiv für die Schießerei war nicht bekannt.

"Es war chaotisch. Menschen sind geflüchtet. Sie waren verängstigt. Wie ich schon sagte, wurden im Einkaufszentrum Schüsse abgefeuert. Das löst Panik aus", so Gomez. Die Polizei bat die Öffentlichkeit, das Gebiet zu meiden.

Das Cielo Vista-Einkaufszentrum befindet sich neben dem Walmart-Markt, in dem ein Schütze am 3. August 2019 insgesamt 23 Menschen tötete. (Reuters, red, 16.2.2023)