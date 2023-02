AMS-Chef Johannes Kopf diskutiert mit Expertinnen und Experten darüber, wie groß der Arbeitskräftemangel in Österreich wirklich ist, was das für unsere Zukunft bedeutet – und was getan werden könnte. Streiten Sie mit!

Wie sehr das Thema vielen Menschen unter den Nägeln brennt, haben die heftigen Reaktionen auf den Vorstoß von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) gezeigt. Seitdem Kocher vorgeschlagen hat, darüber nachzudenken, Sozialleistungen bei Teilzeitarbeit zu kürzen, um dem Arbeitskräftemangel zu begegnen, gehen die Wogen hoch.

Unbestreitbar ist, dass aktuell Wehklagen über unbesetzte Jobs so laut sind wie nie zuvor. Mehr als 100.000 Stellen sind beim AMS als offen gemeldet, fast 100 Berufe gelten als Mangelberufe, das sind so viele wie nie. Es fehlen Lehrer, Polizistinnen, U-Bahn-Fahrer.

Zugleich gibt es kein objektives Maß, um den Mangel zu vermessen. Wie groß ist also das Problem wirklich: Muss uns die Demografie Sorgen bereiten, dass wir zu früh in Rente gehen? Was lässt sich dagegen tun: Müssen wir später in Pension, die Teilzeit zurückdrängen, mehr Frauen in Beschäftigung bringen, und brauchen wir mehr Migration?

Rund um diese Fragen diskutiert eine Runde an Expertinnen und Experten beim Videotalk "STANDARD mitreden" diese Woche. Mit dabei ist AMS-Chef Johannes Kopf sowie der Arbeitsmarktexperte des Wifo, Helmut Mahringer. Zu Gast ist auch der Sozialsprecher der Neos, Gerald Loacker. Dabei sind schließlich auch Anna Daimler von der Dienstleistungsgewerkschaft Vida und Ilkim Erdost, Leiter des Bereichs Bildung in der Arbeiterkammer.

Stellen Sie Ihre Fragen

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit. Stellen Sie uns Ihre Fragen hier im Forum oder schreiben Sie uns, wie Sie die aktuelle Debatte sehen. Die spannendsten Beiträge wollen wir in der Sendung diskutieren. Zu sehen gibt es die Debatte ab Sonntagmittag. Moderation: András Szigetvari.