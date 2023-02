Österreicher erspart sich bei Masters-1000-Turnier die Qualifikation. Erster Auftritt in Kalifornien seit Titel 2019

Dominic Thiem tritt an. Foto: Reuters/Recine

Buenos Aires/Indian Wells (Kalifornien) – Noch ehe Dominic Thiem am Donnerstag in Buenos Aires um den Einzug ins Viertelfinale kämpfte, durfte er sich über die nächste Wildcard freuen. Der Sieger des Masters-1000-Turniers von Indian Wells vor mittlerweile schon vier Jahren hat für die diesjährige Auflage und sein Comeback in Kalifornien ab 8. März einen Platz im Hauptfeld erhalten. Dem Ex-US-Open-Sieger, der nach seiner Handgelenksverletzung noch immer seine frühere Form sucht, erspart sich damit die Qualifikation.

"Heute habe ich die tolle Nachricht erhalten, dass ich eine Wildcard erhalten werde. Das sind unglaubliche Nachrichten für mich, weil es ein Turnier ist, das ich liebe", sagte Thiem in einer Videobotschaft sichtlich erfreut. "Es wird das erste Mal sein, dass ich dort spiele, seit ich das Turnier 2019 gewonnen habe."

Thiem hatte auch für Buenos Aires, wo er schon zweimal den Titel geholt hatte, eine "Freikarte" erhalten. Noch beim Davis Cup in Rijeka hatte der 29-jährige Niederösterreicher gemeint: "Irgendwann wird es auch mit den Wildcards vorbei sein, völlig verdient auch." Noch hat er sich in den Augen der Veranstalter diese Sonderbehandlung aber offenbar verdient. (APA; 16.2.2023)