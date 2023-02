Wiener Stadtwerke prämierten "Wie Wien zu seinen Straßennamen kommt" in der Kategorie Online – "Presse"-Redakteur Köksal Baltacis gewann bei Print, Florian Kobler (ORF) bei TV/Hörfunk – Klimasonderpreis für "Augustin"-Mitarbeiter Christof Mackinger

STANDARD-Redakteurin Anna Giulia Fink gewinnt den Winfra-Journalistenpreis in der Kategorie Online. Foto: Winfra

Wien – Mit dem Wiener Infrastruktur-Journalismuspreis Winfra zeichnen die Wiener Stadtwerke alljährlich "hintergründige, spannende Berichterstattung im Zusammenhang mit Infrastruktur" aus. In diesem Jahr ging der Preis in der Kategorie Online an STANDARD-Redakteurin Anna Giulia Fink für den Artikel "Wie Wien zu seinen Straßennamen kommt", der gemeinsam mit den Datenjournalisten Moritz Leidinger und Michael Matzenberger umgesetzt wurde.

"Der Autorin gelingt es, Ordnung in das Durcheinander zu bringen und mehrere Themenstränge systematisch aufzubereiten", besonders hervorzuheben ist laut Winfra-Jury "die kluge Anwendung von interaktiven Onlineformaten in Form von Karten sowie zum Abschluss und als Vertiefung das Quiz, ganz im Sinne der Gamification", heißt es in der Begründung.

In der Kategorie Print wurden "Presse"-Redakteur Köksal Baltacis und seine Reportage "Rund um die Uhr im Einsatz: Wenn jede Minute zählt" geehrt. Bei TV/Hörfunk gewann Florian Kobler von ORF-"Wien heute" mit seiner Berichterstattung über die Geschichte des Wiener U-Bahn-Würfels. Der Preis in der Sonderkategorie Klima ging an Christof Mackinger für den "Augustin", der sich dem Potenzial von Stadtbächen für eine sich erhitzende Stadt widmete. Der Preis ist je Kategorie mit 4.000 Euro dotiert. (red, APA, 16.2.2023)