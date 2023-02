Nach Veröffentlichung der kritischen Doku "India: The Modi-Question" geht die indische Regierung gegen die BBC vor. Foto: APA/AFP/ARUN CHANDRABOSE

Neu-Delhi – Indische Steuerbehörden haben am Donnerstag den dritten Tag in Folge Büros der britischen BBC durchsucht. Die Untersuchungen würden noch etwas andauern, berichtete der örtliche Fernsehsender NDTV unter Berufung auf Behörden. Es ginge um internationale Besteuerung und Gelder, die zwischen verschiedenen Teilen des multinationalen Unternehmens verschoben worden seien, hieß es.

Die Steuerfahnder werden den Angaben nach zur Sicherstellung von Beweismitteln Daten von elektronischen Geräten kopieren. Die BBC habe die meisten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgefordert, von zu Hause aus zu arbeiten.

Vor wenigen Wochen hatte die BBC wie berichtet einen Dokumentarfilm veröffentlicht, der sich kritisch mit Premierminister Narendra Modi befasste. Die Opposition warf der Regierung vor, die BBC deswegen gezielt ins Visier genommen zu haben. In der Vergangenheit gab es bereits mehrere Fälle, bei denen die Steuerbehörden Büros von Medien und Menschenrechtsorganisationen aufsuchten. Der Journalistenverband Editors Guild of India bezeichnete dies als "Trend, der die Demokratie untergrabe". "Reporter ohne Grenzen" zufolge hat die Pressefreiheit in Indien während Modis Amtszeit gelitten.

In dem kürzlich von der BBC veröffentlichten Film geht es um die Rolle Modis während Ausschreitungen im Jahr 2002 im Bundesstaat Gujarat, als dieser dort Regierungschef war. Bei den Ausschreitungen wurden mehr als Tausend Menschen getötet, vor allem Muslime. In dem Film kommen Betroffene, Aktivisten und Journalisten zu Wort. Das indische Außenministerium erklärte den Film für Propaganda, er habe eine "koloniale Haltung". (APA, 16.2.2023)