Ein teurer Trip nach Schweden sorgt für Aufsehen in der Karton- und Lebensmittelbranche. Jetzt ist einer der Teilnehmer, ein Manager bei Nestlé, seinen Job los

Dieser Elch hat überlebt. Foto: IMAGO/blickwinkel

Das berufliche Schicksal eines hochrangigen Managers beim Lebensmittelkonzern Nestlé in der Schweiz sorgt für Rumoren in der Branche. Martin Luh, ein Österreicher mit Wohnsitz in der Steiermark, war knapp sechs Jahre lang Chefeinkäufer für Kartonagen bei dem Weltkonzern – ein wichtiger Job, bei dem hohe Auftragsvolumina im Spiel sind. Seit Februar 2023 ist er die Funktion los, wie ein Eintrag im sozialen Businessnetzwerk Linkedin zeigt.

Steckt eine Causa mit Österreich-Konnex dahinter? Wie die Wiener Wochenzeitung "Falter" und die schwedische Tageszeitung "Dagens ETC" zuerst berichteten, sorgt eine teure Luxusreise einiger heimischer Spitzenmanager aus Verpackungs-, Forst- und Lebensmittelbranche nach Schweden im Oktober 2022 für Kritik. Angesiedelt war sie irgendwo im Graubereich zwischen geschäftlichem Fortbildungsseminar und privatem Spaß.

Führungskräfte – unter anderem vom österreichischem Kartonhersteller Mayr-Melnhof und vom Faserkonzern Lenzing – reisten im Privatjet und Hubschrauber in den hohen Norden, um dort Elche zu erlegen, mutmaßlich auf Firmenkosten. Mit dabei: eben auch Luh von Nestlé.

Nestlé, Lenzing, Mayr-Melnhof

Es handelt sich allesamt um Geschäftspartner: Beispielsweise liefert Mayr-Melnhof die Kartonagen für zahlreiche Nestlé-Produkte, wie Mayr-Melnhof selbst auf seiner Website angibt, "Tiefkühlpizza, Kaffee, Frühstückscerealien oder Müslis".

Wer genau hat dafür bezahlt? Ist eine derartige Form der Kontaktpflege noch zulässig? Und lässt sich das mit Verhaltenskodizes der involvierten Unternehmen vereinbaren? Was Nestlé betrifft, werde dies "gerade untersucht", teile eine Nestlé-Österreich-Sprecherin dem STANDARD mit. Man nehme die Vorwürfe ernst. Und: "Der Betroffene ist nicht mehr für das Unternehmen tätig."

Ob die Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei Nestlé direkt in Zusammenhang mit der Jagdaffäre steht, dazu wollte sich die Nestlé-Sprecherin nicht äußern. (Joseph Gepp, 16.2.2023)