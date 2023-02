Zuvor hatte Österreich vier russische Diplomaten in Zusammenhang mit Spionagevorwürfen ausgewiesen

Die diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und Russland sind angespannt. (Symbolbild) Foto: REUTERS / DENIS BALIBOUSE

Russland erklärte am Donnerstag, dass das Land vier österreichische Diplomaten ausweisen werde. Zuvor hatte Wien vier russische Diplomaten in Zusammenhang mit Spionagevorwürfen ausgewiesen. In einer Erklärung des russischen Außenministeriums hieß es, Wien habe einen "unfreundlichen und ungerechtfertigten Schritt" unternommen und ruiniere Österreichs bisherige Position als respektvoller, unparteiischer und neutraler Staat.

Mehr Infos folgen. (Reuters, red, 16.2.2023)