US-Amerikanerin holt ihren siebenten WM-Titel. Silber an Brignone, Bronze für Mowinckel. Gritsch als beste Österreicherin Zwölfte

Sieben WM-Titel, da legst dich nieder. Foto: APA/AFP/JEFF PACHOUD

Meribel – Mikaela Shiffrin hat ihre siebente Goldmedaille bei alpinen Ski-Weltmeisterschaften. Die 27-Jährige siegte am Donnerstag in Méribel im Riesentorlauf vor der Italienerin Federica Brignone und der Norwegerin Ragnhild Mowinckel. Die US-Amerikanerin hat nun als erste Frau überhaupt bei sechs aufeinanderfolgenden Titelkämpfen zumindest eine Goldene gewonnen – und das in vier Disziplinen. Für die ÖSV-Frauen war nicht mehr als der zwölfte Platz von Franziska Gritsch drinnen.

Nervöse Siegerin

"Das ist unglaublich. Ich war so nervös", sagte Shiffrin in einer ersten Reaktion. "Ich kann es nicht glauben." Die Gold-Erlösung kam mitten in für sie turbulenten Zeiten. Vor knapp zwei Tagen hatte ihr persönlicher Cheftrainer Mike Day, mit dem sie seit 2016 zusammengearbeitet hatte, nach einem Zerwürfnis das Handtuch geworfen. Shiffrin hatte ihm mitgeteilt, dass sie nach dem Ende der laufenden Saison nicht mehr mit plane, wie es vom US-Verband hieß. Danach reiste Day sofort Richtung USA ab.

Shiffrin war als Führende nach dem ersten Durchgang mit 0,12 Sek. Vorsprung auf Tessa Worley in die Entscheidung gegangen. Die Französin rutschte dann über den Innenski weg. Shiffrin fuhr im unteren Abschnitt nicht fehlerfrei, rettete aber 0,12 Sek. Vorsprung auf Brignone und 0,22 auf Mowinckel ins Ziel.

ÖSV-Läuferinnen zurück

Gritsch begann in beiden Durchgängen stark, nur um im unteren Teil jeweils Zeit zu verlieren. "Es waren sehr, sehr viele Teilstücke richtig lässig. Leider habe ich wieder kurz vorm Ziel etwas verloren", meinte die Tirolerin. "Ich habe gedacht, ich muss noch sauber fertig fahren, dann bin ich ein paar Meter zu viel gefahren." Katharina Liensberger belegte den 24. Platz. Julia Scheib und Ricarda Haaser schieden aus.

Scheib war als Halbzeit-18. im Finale zu direkt unterwegs und verpasste ein Tor. Haaser, die Bronze-Gewinnerin in der Kombination, fädelte im ersten Durchgang ein und berichtete von Schmerzen im Knie. "Es ist schon belastbar, ich kann draufsteigen. Aber wenn ich hinten den Fuß hochziehen muss, tut es schon ein bisschen weh. Ich hoffe, dass nicht allzu viel fehlt." (APA; 16.2.2023)