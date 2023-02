ORF-Stiftungsrat Lederer kündigt wegen neuer GIS-Lösung "härtesten Widerstand" gegen ORF-"Kahlschlag" an; Wie Medien an ihre Horoskope kommen; Nikbakhsh verlässt Investigativakademie von "Kurier" und "Profil" vor Start; Serienreif-Podcast über Filmanreizmodell, Gründerin des ukrainischen Streamingdienstes Takflix im Interview

"Die etablierte Politik darf sich an Kampagnen gegen einzelne Journalisten schlicht nicht beteiligen": Fritz Hausjell, Präsident von Reporter ohne Grenzen in Österreich. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Hier kommen die Mediennews von heute:

Enthüllungen: Reporter-ohne-Grenzen-Chef Hausjell zu "Storykillers": "Wir sind nicht sicher" – Fritz Hausjell fordert als Präsident von Reporter ohne Grenzen ein Gesetz gegen Ablenkungs-PR für Österreich und mehr Ermittlungswille bei Cyberkriminalität

ORF-Finanzierung: Neue GIS-Lösung: Stiftungsrat Lederer kündigt "härtesten Widerstand" gegen ORF-"Kahlschlag" an – SPÖ-Stiftungsrat will ab Montag Sport, Kultur, Länder mobilisieren und verlangt soziale Staffelung einer Haushaltsabgabe für den ORF

Rasch im Abgang: Aufdecker Michael Nikbakhsh verlässt Investigativakademie von "Kurier" und "Profil" vor Start – "Für Gesinnung war in meinem Projekt niemals Raum vorgesehen", schreibt er in "unwiderruflicher" Absage-Mail

Willkür statt Astrologie: Wie Medien an ihre Horoskope kommen – Medienwatchblog Kobuk widmet sich der Entstehung von Horoskopen in den Medien. Auch im ORF spielen sie schon lange eine wichtige Rolle

Ukraine: Takflix-Gründerin Nadija Parfan: "Wir brauchen keine russischsprachigen Produkte" – Die Gründerin des ukrainischen Streaming-Services über die Auswirkungen der russischen Invasion auf die Filmindustrie des Landes und die Konkurrenz mit Netflix

Serienreif-Podcast: Ist Kate Winslet ist erst der Anfang: Boomt Österreichs Filmwirtschaft? Wer profitiert vom Filmanreizmodell Wie kann man es nutzen? Filmproduzent Alexander Dumreicher-Ivanceanu klärt auf

1940–2023: Hollywood-Star Raquel Welch gestorben – Sie wurde durch ihre Rollen in "Fantastic Voyage" und "One Million Years B.C." in den 60er-Jahren bekannt. Zuletzt spielte sie etwa in "House of Versace"

TV-Tagebuch: Karneval mit "Düsseldorf Helau" in der ARD: Narren in Strumpfhosen – Wer nicht aus dem deutschen Kulturkreis kommt, dem mag das ganze Tamtam etwas seltsam anmuten

Wiener Stadtwerke: STANDARD-Redakteurin Anna Giulia Fink mit Winfra-Journalistenpreis ausgezeichnet – Wiener Stadtwerke prämierten "Wie Wien zu seinen Straßennamen kommt" in der Kategorie Online – "Presse"-Redakteur Köksal Baltacis gewann bei Print, Florian Kobler (ORF) bei TV/Hörfunk – Klimasonderpreis für "Augustin"-Mitarbeiter Christof Mackinger

Die Nacht, die nicht endet: "The Endless Night" auf Netflix über Brandkatastrophe mit 242 Toten in Brasilien – Die fünfteilige Serie erzählt fiktive Geschichten hinter diesen Zahlen. Das gibt den Toten und ihren Familien ein Gesicht

Ukraine-Krieg: Über 900 Angriffe auf Pressefreiheit seit Start des Ukraine-Kriegs – Presse-Institut IPI: Zumindest zehn Journalisten getötet, mehr als 30 verletzt – Russland soll für 80 Prozent der Vorfälle verantwortlich sein

Auszeichnungen: "Wer nichts weiß, muss alles essen" gewann dritten Ö3-Podcast-Award – "Liebreizend Extreme" sicherte sich ersten Newcomer-Award

Switchlist: 12 Monkeys, Opernball, Das Mädchen aus Kyjiw, In den Gängen, Re: Trauern – aber anders!, Eröffnung der Berlinale 2023, Unsere Meere, Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot – TV-Hinweise für heute Abend.

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.