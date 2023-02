Eine Band am Start: Chrissie Hynde und ihre Kollegen der ersten Stunde in der Doku "The Pretenders", Arte, 22.40 Uhr. Foto: Fin Costello / Redferns / Getty Images

19.40 REPORTAGE

Re: Huhn and the City – Der Traum vom eigenen Ei Hühner liegen im Trend – auch in der Großstadt. In Frankfurt füttert etwa die neunjährige Mathilda ihre Tiere. Bis 20.15, Arte

20.15 THRILLER

The Accountant – Die Spur des Geldes (USA 2016, Gavin O’Connor) Der erste Actionheld mit Asperger-Syndrom: Ben Affleck spielt in The Accountant einen mathematisch hochbegabten Buchhalter. Seine Steuerberatung ist nur Tarnung, tatsächlich frisiert er die Bücher für Verbrechensorganisationen und weiß auch mit Waffen umzugehen. Ein gewisses Talent braucht es allerdings auch, um die verworrenen Handlungsstränge zu entwirren. Bis 22.55, ProSieben

22.25 DRAMA

First Reformed (USA 2017, Paul Schrader) Pfarrer Ernst Toller (Ethan Hawke) wird von Zweifeln gequält, die sich noch vertiefen, als ihn die schwangere Mary (Amanda Seyfried) mit ihrem suizidgefährdeten Ehemann bekannt macht. Von Autor und Regisseur Paul Schrader, der einst Taxi Driver für Martin Scorsese schrieb, mit einem fulminanten Hauptdarsteller als intensives, kammerspielartiges Drama zwischen Hoffnung und Verzweiflung inszeniert. Bis 0.15, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Geheimsache Kopernikus – Triumph der Wissenschaft Mit seinen Erkenntnissen stellte Nikolaus Kopernikus im 16. Jahrhundert das Weltbild auf den Kopf: Die Erde dreht sich um die Sonne und nicht umgekehrt. Die Spieldoku erzählt von den Schikanen, denen der Astronom, Arzt und Domherr ausgesetzt war. Bis 0.05, ORF 2

22.40 MUSIKDOKU

The Pretenders – Chrissie Hynde, Frontfrau des Rock (F 2021, Claire Laborey) Die Geschichte der 1978 gegründeten Band The Pretenders ist seit der Debüt-Single Stop Your Sobbing nicht arm an Dramen, geprägt ist sie aber vor allem von einer großen Individualistin der Rock-Musik: Chrissie Hynde, die als Frontfrau wie als Tierrechtsaktivistin bis heute aktiv ist. Bis 23.35, Arte

0.20 GERICHTSDRAMA

Zeugin der Anklage (Witness for the Prosecution, USA 1957, Billy Wilder) Der herzkranke Londoner Strafverteidiger Sir Wilfrid Robarts (Charles Laughton) lässt sich überreden, den scheinbar aussichtslosen Fall eines des Mordes beschuldigten Ehemanns (Tyrone Power) zu übernehmen. Famose Agatha-Christie-Adaption von Billy Wilder mit einem grandiosen Ensemble, darunter Marlene Dietrich, in Höchstform. Bis 2.10, BR

1.05 THRILLER

Nocturnal Animals (USA 2016, Tom Ford) Eine Galeristin (Amy Adams) bekommt ein Romanmanuskript von ihrem Ex-Mann (Jake Gyllenhall) zugeschickt und wird mit den Schatten der Vergangenheit konfrontiert. Stardesigner Tom Ford führt in seiner zweiten Regiearbeit die Wirklichkeit des White Trash mit einer Welt der schicken Oberflächen zusammen. Das Ergebnis ist ein gefinkelter, vielschichtiger Neo-Noir. Bis 2.50, ORF 1