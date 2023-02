Der Februar 2022 markiert eine Zeitenwende: In Europa herrscht wieder Krieg. DER STANDARD berichtet am 18. Februar 2023 in einer umfassenden Schwerpunktausgabe zum Thema "Ein Jahr Krieg in der Ukraine". Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort geben den Schicksalen und Hoffnungen der Ukrainerinnen und Ukrainer eine Stimme. DER STANDARD analysiert Wladimir Putins Argumentation, dass der Westen Schuld an dem Krieg sei, und zeigt auf, warum Russland westliche Unternehmen fest im Griff hat. Vor allem aber erklären Expertinnen und Experten, wie sich der Krieg weiterentwickeln wird – und ob es eine Chance auf Frieden gibt.

