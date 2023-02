In dieser Galerie: 2 Bilder Ein Archivfoto mit Terrasse. Foto: Heribert Corn Und ein aktuelles Foto ohne Terrasse.

Im altehrwürdigen Novomatic-Forum beim Wiener Naschmarkt fliegen die Fetzen: Der Gastronom Martin Ho hat sich 2021 mit der Dots Group in das Gebäude eingemietet und hier das Lokal "404 – Don't ask why" eröffnet. Hausherr des "Kleinen Hauses der Kunst" – unter diesem Namen firmierte das Gebäude fortan – ist Lukas Neugebauer, der seit einigen Monaten Leasingnehmer ist. Die beiden streiten sich nun öffentlichkeitswirksam.

Per Aussendung ließ Neugebauer nach Medienberichten am Donnerstag wissen, dass der Mietvertrag des Lokals aufgelöst und eine Räumungsklage eingebracht worden sei. Es gehe unter anderem um offene Rechnungen in einer Höhe von 60.000 Euro. Die kontroverse Umfärbelung der denkmalgeschützten Fassade – dazu später mehr – sei "auf Hos Veranlassung erfolgt", ebenso die so nicht genehmigte Terrasse, die vor wenigen Tagen abgebrochen wurde.

Die Dots Group weist sämtliche Vorwürfe per Aussendung zurück. Die Terrassenfläche sei von Neugebauers LNR Development errichtet worden: "Als Mieterin hat die Dots Group nachweislich in der Vergangenheit vor Eingriffen in die historische und unter Denkmalschutz stehende Bausubstanz gewarnt", heißt es in der Aussendung.

Beklagt werden auch "intransparente und nicht nachvollziehbare Rechnungen für Energie- und Betriebskosten", da eine eindeutige Zuordnung aufgrund nicht geeichter Zähler derzeit nicht feststellbar sei. Die Dots Group verweist zudem auf offene Konsumationsrechnungen von Neugebauers LNR Development von 24.790 Euro, was dieser wiederum als "Nebelkerze" zurückweist.

Mehrere Klagen seien anhängig, weitere denkbar, das richten sich die beiden Streitparteien grob zusammengefasst gegenseitig aus.

Zoff mit dem Denkmalschutz

Neugebauer hatte das Gebäude der Novomatic 2021 mit seiner LNR Projekt FS7 Immobilien GmbH um einen Nettopreis von 23 Millionen Euro abgekauft und im Vorjahr, wie berichtet, um 22,4 Millionen Euro an eine im Eigentum der Unicredit Leasing stehenden Gesellschaft verkauft. Neugebauer ist seither Leasingnehmer.

Aber nicht nur mit der Dots Group gibt es Brösel: Die Fassade des in den 1920er-Jahren von den Otto-Wagner-Schülern Hermann Aichinger und Heinrich Schmid erbauten Gebäudes wurde, wie erwähnt, 2021 weiß gestrichen – dabei war diese ursprünglich zweifarbig mit rötlichen Seitentrakten.

Das Bundesdenkmalamt (BDA) stellte eine Strafanzeige sowie einen Antrag auf eine Wiederherstellung eines denkmalgerechten Zustands. Der Fall liegt beim Verwaltungsgerichtshof. Neugebauer will den Wünschen des Denkmalamts nun aber nachkommen.

Neue Terrasse

Auch mit der Baupolizei gibt es Zores: Immerhin wurde die Terrasse auf einer im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan als gärtnerisch zu gestaltenden Fläche errichtet. Einzelne Wege im erforderlichen Ausmaß seien hier zwar zulässig, nicht aber eine großflächige Terrasse, wird bei der Baupolizei auf Anfrage betont.

Nach einer Aufforderung zur Entfernung der Terrasse sei ein Ansuchen um nachträgliche Bewilligung eingebracht worden, welches aber versagt wurde. Nun sei diese Versagung rechtskräftig geworden, weshalb sich die Eigentümerin zur Entfernung der Terrasse entschlossen hat.

Neugebauer will die Freifläche nun "in Abstimmung mit der zuständigen Behörde" neu konzipieren und bis zum Sommer fertig werden, Gespräche mit Interessenten für die Gastrofläche würden laufen.

Allerdings: Aus Sicht der Dots Group ist der bis 2031 abgeschlossene Mietvertrag weiterhin aufrecht. Man sei jedoch gezwungen, den Mietzins aufgrund baulicher Maßnahmen des Leasingnehmers – also Neugebauers – auszusetzen.

Sobald die technischen Rahmenbedingungen wiederhergestellt seien, beabsichtige die Dots Group, den Betrieb eines Lokals fortzuführen. Zwischenzeitlich werde man aber die Lokalität für eine karitative Aktion nutzen, um armutsbetroffene Menschen mit kostenlosem Essen zu unterstützen. (Franziska Zoidl, 17.2.2022)