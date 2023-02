In dieser Galerie: 2 Bilder Alonso köpfelte zum 1:0. Foto: AP/Joan Monfort Monaco jubelt vor dem Auswärtssektor. Foto: BENJAMIN WESTHOFF

Barcelona – Der FC Barcelona und Manchester United haben sich in einem unterhaltsamen Hinspiel um den Aufstieg ins Europa-League-Achtelfinale mit einem 2:2 getrennt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Marcos Alonso (50.) die Katalanen voran, die ohne den gesperrten Marcel Sabitzer angetretenen "Red Devils" drehten die Partie aber durch ein Tor von Marcus Rashford (53.) sowie ein Eigentor von Jules Kounde (59.). Barcelona gelang durch Raphinha (76.) noch der verdiente Ausgleich.

Barcelona verschaffte sich im Duell zweier Champions-League-Triumphatoren vergangener Tage nach einer Viertelstunde Vorteile, musste sich bis zur Pause aber dennoch bei Torhüter Marc-Andre ter Stegen bedanken. Der Deutsche vereitelte den Gästen nach einer halben Stunde gegen den allein auf ihn zulaufenden Wout Weghorst ebenfalls die Führung wie wenige Minuten später bei einem Abschluss von Rashford. Robert Lewandowski tauchte auf der Gegenseite ebenfalls gefährlich vor dem Tor auf. Noch vor der Pause musste bei Barcelona der verletzte Pedri vom Feld.

Barcelona setzt Serie fort

Alonso brachte die Katalanen nach einem Eckball per Kopf voran. Die Führung sollte nur kurz halten. Rashford erwies sich einmal mehr von Barcelonas Defensive nicht zu halten und schloss zum Ausgleich ab. Für Englands Teamstürmer war es das 14. Tor in den vergangenen 16 Spielen. Der formstarke 25-Jährige war auch am 2:1 beteiligt: Rashfords Hereingabe lenkte Kounde den Ball ins eigene Netz. United durfte auf den ersten Pflichtspiel-Sieg im Camp Nou überhaupt hoffen, ehe Raphinhas Schuss von außerhalb des Strafraums noch das Ziel fand.

Damit setzte Barcelona seine beeindruckende Serie fort: Seit nun 17 Pflichtspielen (15 Siege, 2 Unentschieden) ist Barca ungeschlagen, zuletzt hatten die Katalanen im Oktober eine Niederlage kassiert (0:3 gegen Bayern München in der Champions League).

ÖFB-Teamspieler ohne Einsatz

Union Berlin erarbeitete sich bei Ajax Amsterdam ohne den gesperrt fehlenden Christopher Trimmel ein torloses Remis. Bei den Niederländern saß Florian Grillitsch auf der Bank. Vor über 55.000 Zuschauern steigerte sich das in diesem Jahr ungeschlagene Berliner Team mit zunehmender Spielzeit und ließ die Offensive des niederländischen Rekordmeisters über weite Strecken harmlos aussehen. Union war die gefährlichere Mannschaft. Ein vermeintliches Tor von Morten Thorsby in der 65. Minute wurde unter erleichtertem Jubel des Amsterdamer Publikums wegen eines Handspiels bei der Ballannahme nach Überprüfung durch den Video-Schiedsrichter zurückgenommen.

In den Abendspielen unterlag Bayer Leverkusen mit Ersatzkeeper Patrick Pentz gegen Monaco nach einem Gegentor in der 92. Minute mit 2:3. Pentz sah in Leverkusen, wie sich Bayer-Torhüter Lukas Hradecky früh ein kurioses Eigentor einfing. Der Finne zögerte nach einem Rückpass zu lang, kam mit Breel Embolo in einen Zweikampf und bugsierte sich den Ball selbst ins Netz. Foul-Reklamationen der Leverkusener blieben erfolglos. Monaco war bei Kontern gefährlicher als die Hausherren, denen gelang es nach der Pause aber die Partie zwischenzeitlich zu drehen. Moussa Diaby (48.) vollendete zum 1:1, ehe der starke Florian Wirtz (59.) seine Leistung mit dem 2:1 belohnte. Monaco wusste jedoch ebenfalls zu kontern: Krepin Diatta (74.) schlenzte den Ball ins Eck, ehe Verteidiger Axel Disasi in der Nachspielzeit aus knapp 25 Metern zum zweiten Mal in dieser Partie eine Wende herbeiführte.

Mwene mit Kurzauftritt

Der FC Sevilla ist nach einem 3:0 gegen PSV Eindhoven (Phillipp Mwene wurde in den Schlussminuten eingetauscht) so gut wie durch. Juventus Turin musste sich gegen den FC Nantes mit einem 1:1 begnügen. Stürmerstar Dusan Vlahovic (13.) brachte die Turiner zwar programmgemäß voran, Nantes glich aber aus einer der wenigen gefährlichen Szenen vor dem gegnerischen Strafraum durch Ludovic Blas (60.) aus. Pech auf italienischer Seite hatte Federico Chiesa, der mit einem Schuss Latte und Stange traf.

Auf Kurs Richtung Achtelfinale ist Schachtjor Donezk nach einem 2:1 (2:0) gegen Stade Rennes in Warschau. Sporting schaffte gegen Midtjylland im Finish noch ein 1:1. Die Rückspiele finden am kommenden Donnerstag statt.

In der Conference League scheint Fiorentina durch ein 4:0 bei Braga schon im Achtelfinale. Lazio erkämpfte sich in Unterzahl dank eines Tores von Ciro Immobile in Rom ein 1:0 gegen Cluj. 1:0-Heimsiege holten auch Ludugorez Rasgrad gegen Anderlecht, Trabzonspor gegen den FC Basel, FK Karabach-Agdam gegen KAA Gent und Larnaka gegen Dnipro-1. Bodö/Glimt und Lech Posen trennten sich torlos, Partizan Belgrad siegte bei Sheriff Tiraspol mit 1:0. (APA, red, 16.2.2023)

Europa League – Zwischenrunden-Hinspiele:

Red Bull Salzburg – AS Roma 1:0 (0:0).

Tor: Capaldo (88.)

Ajax Amsterdam – Union Berlin 0:0

Grillitsch Ersatz; ohne Trimmel (Sperre)



FC Barcelona – Manchester United 2:2 (0:0).

Tore: Alonso (50.), Raphinha (76.) bzw. Rashford (53.), Kounde (59./Eigentor)

ohne Sabitzer (Sperre

Schachtar Donezk – Stade Rennes 2:1 (2:0).

Tore: Kryskiw (11.), Bondarenko (45.+1/Elfmeter) bzw. Toko Ekambi (59.)

Bayer 04 Leverkusen (Pentz Ersatz) – AS Monaco 2:3 (0:1).

Tore: Diaby (48.), Wirtz (59.) bzw. Hradecky (9./Eigentor), Diatta (74.), Disasi (92.)

Sporting Lissabon – FC Midtjylland 1:1 (0:0).

Tore: Coates (94.) bzw. Ashour (77.)

FC Sevilla – PSV Eindhoven 3:0 (1:0).

Tore: En-Nesyri (45.+2), Ocampos (50.), Gudelj (55.)

(Mwene ab 90.)



Juventus Turin – FC Nantes 1:1 (1:0).

Tore: Vlahovic (13.) bzw. Blas (60.)

Conference League – Zwischenrunden-Hinspiele:

FK Karabach-Agdam – KAA Gent 1:0 (0:0).

Tor: Leandro Andrade (78.)

FK Bodö/Glimt – Lech Posen 0:0.

SC Braga – AC Fiorentina 0:4 (0:1)

Tore: Jovic (45.+1, 60.), Cabral (79., 90.). Rote Karte: Tormena (Braga/56.)

Trabzonspor – FC Basel 1:0 (0:0).

Tor: Stryger Larsen (65.)



AEK Larnaca – FK Dnipro-1 1:0 (0:0).

Tor: Garcia (84.)

Ludogorez Rasgrad – RSC Anderlecht 1:0 (1:0).

Tor: Thiago (9.)

Lazio Rom – CFR Cluj 1:0 (1:0).

Tor: Immobile (45.+4).

Rote Karte: Patric (Lazio/15.)

Sheriff Tiraspol – Partizan Belgrad 0:1 (0:1).

Tor: Ricardo Gomes (45.).

Rote Karte: Vujacic (Partizan/50.)