Bestsellerautor Jurij Wynnytschuk.

Foto: Haymon Verlag / Franziska von Stenglin

Romane und Kurzgeschichten, Theaterstücke, Lyrik, Anthologien mit Texten verfolgter Autorinnen und Autoren und unzählige journalistischer Arbeiten: Jurij Wynnytschuk gilt als der vielseitigste unter den ukrainischen Schriftstellern. Seinen Status als lebende Legende der modernen ukrainischen Literatur verdankt der heute 70-Jährige nicht nur der anerkannten Qualität seiner Arbeit, sondern auch seinem Ruf als ewiger Dissident. Bis zum Ende der Sowjetunion hörte der Geheimdienst nicht auf, dem widerspenstigen Autor das Leben schwerzumachen. Seit der Unabhängigkeit der Ukraine gilt Wynnytschuk als der bekannteste Vertreter der galizischen Literatur, der ironisch und provokant die Gesellschaft und Erinnerungskultur der Ukraine reflektiert.

STANDARD: Was ist die Aufgabe eines ukrainischen Schriftstellers in Kriegszeiten?

Wynnytschuk: Ich glaube, genaue Informationen darüber zu liefern, was hier passiert. Seit Kriegsbeginn habe ich Literaturfestivals in Polen, Schottland und Rumänien besucht und überall, wo ich hinkam, versucht, jede einzelne Frage zum Krieg zu beantworten. Ich habe auch Artikel gegen die Behauptung Putins geschrieben, dass die Russen und die Ukrainer ein Volk seien. Das waren wir nie.

STANDARD: In der Ukraine werden leidenschaftlich Debatten darüber geführt, wie mit russischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, unabhängig von ihrer politischen Haltung, umgegangen werden soll. Wie soll man mit Russinnen und Russen umgehen?

Wynnytschuk: Wir können nicht von allen verlangen, dass sie Russland den Tod wünschen. Ich glaube, dass wir den Dialog mit Russen und Russinnen führen sollen, die den Wahnsinn des Kreml nicht unterstützen. Leute wie der Komiker Maxim Galkin, die Sängerin Alla Pugacheva oder der ehemalige Schachweltmeister Garry Kasparow. Das Problem ist, dass alle diese Leute nicht in Russland leben. In Russland selbst sehen wir keine nennenswerten Proteste gegen den Krieg. Manchmal beziehen Einzelne Stellung, aber die werden sofort verhaftet.

STANDARD: Umfragen besagen, dass die Unterstützung für den Krieg dort stetig abnimmt.

Wynnytschuk: Der einzige Grund, warum die Unterstützung abnimmt, liegt nicht darin, dass die Russen ihre Meinung geändert haben, sondern darin, dass sich ihr Leben verändert hat. Viele haben Verwandte, die gestorben sind, oder es fehlen ihnen Dinge, an deren Konsum sie gewöhnt waren. Trotzdem wären sie glücklich, wenn es Putin gelänge, die Ukraine zu annektieren. Die Realität ist, dass es in Russland mittlerweile ein gutes Geschäft ist, einen toten Soldaten in der Familie zu haben. Viele russische Familien trauern nicht, sondern freuen sich, wenn ihr Nachwuchs in der Ukraine stirbt, weil sie dann Autos und Geld bekommen. Ich selbst kenne unzählige solche Geschichten.

STANDARD: Ihre Heimatprovinz Galizien, insbesondere die Hauptstadt Lwiw, ist zu einem relativ sicheren Hafen für Flüchtlinge aus der Ostukraine geworden. Wie hat sich die Stadt seit dem 24. Februar 2022 verändert?

Wynnytschuk: Gravierend. Ich selbst habe mehrere wunderbare Menschen aus Dnipro aufgenommen, bevor sie weiter nach Großbritannien gezogen sind. Aber seit Kriegsbeginn sind auch viele Leute in Galizien aufgetaucht, die ich "Außerirdische" nenne. Obdachlose und Alkoholiker, die keine Möglichkeit haben, in den Osten zurückzukehren, und hier nur herumhängen. Entsprechend steigt seit März 2022 die Kriminalitätsrate an. Während der Krieg einen großen Teil des Landes geeint hat, gibt es immer noch eine Minderheit von Ukrainern – fast alle aus dem Osten –, die behaupten, dass die Invasion ohne uns Galizier nie passiert wäre, entsprechend begegnen sie uns.

STANDARD: Können Sie das näher erläutern?

Wynnytschuk: In dieser verzerrten Sichtweise waren es wir, die Janukowitsch 2014 gestürzt haben. Erst danach hat der Krieg begonnen. Es stimmt, dass die meisten Kämpfer auf dem Maidan aus Galizien stammten, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Ich habe viele Geschichten von einheimischen Männern gehört, die an der Front waren und deren Erzählungen den berührenden Videos widersprechen, die zeigen, wie die Leute in vormals besetzten Dörfern unsere Befreier empfangen. Wir nennen sie "Sowoks" – Menschen mit sowjetischer Denkweise. Viele sagen uns ins Gesicht: "Ihr schuldet uns etwas, weil ihr es wart, die den Krieg angefangen haben."

STANDARD: Was erzählen Sie als ehemaliger UdSSR-Bürger Nachgeborenen darüber, wie das Leben damals war?

Wynnytschuk: Ich erzähle ihnen, dass das Leben aufgrund des ständigen Mangels schwierig war. Die meisten Menschen verbrachten ihr Leben damit, darüber nachzudenken, wie sie bestimmte Dinge bekommen könnten. Sogar Grundnahrungsmittel waren knapp. Ich erzähle ihnen, dass der KGB alle "fragwürdigen Personen" verfolgt hat, zum Beispiel Leute wie mich. Sie durchsuchten meine Wohnungen, beschlagnahmten meine Manuskripte und bedrohten mich. Der KGB sorgte dafür, dass ich, sobald ich einen Job als Philologe bekam, sofort gefeuert wurde. Trotz allem werde ich manchmal nostalgisch. Während das Leben im Allgemeinen furchtbar war, gab es diese Momente, an die ich mich für immer erinnern werde. Bei einem polnischen Schmuggler Blue Jeans zu kaufen und dann vor der Polizei davonzulaufen, das sind unvergessliche Erlebnisse. Solche Geschichten haben mir Stoff für meine Arbeit geliefert.

STANDARD: Während seine Beliebtheit in der Ukraine vor Kriegsausbruch sank, ist Präsident Wolodymyr Selenskyj heute im In- wie im Ausland enorm populär. Was denken Sie über ihn?

Wynnytschuk: Im Prinzip macht er einen guten Job, seine Botschaften treffen den Ton. Wenn Selenskyj seine Appelle an den Westen richtet, tut er aber so, als gäbe es überhaupt keine gemeinsame Geschichte zwischen der Ukraine und Russland. Seine Redenschreiber achten extrem darauf, dass er nie unsere historischen Beziehungen zu Russland anschneidet, weil die eben kompliziert und problematisch sind.

STANDARD: Unter Janukowitsch waren Sie Repressalien ausgesetzt, weil Sie 2012 das Gedicht "Tötet den Schurken" veröffentlichten, dessen Zeilen zwei Jahre später zu einem der Schlachtrufe des Euro-Maidan wurden. Wie würde der Titel eines Gedichts über Selenskyj lauten?

Wynnytschuk: Vor dem Krieg wurde ich tatsächlich darum gebeten, aber jetzt macht das keinen Sinn mehr. Selenskyj ist nur eine Sprechpuppe mit guten Redenschreibern, aber er erfüllt seine Rolle gut. Früher habe ich ihn "Klein Zaches" genannt, nach der Figur aus dem Roman Klein Zaches, genannt Zinnober von E. T. A. Hoffmann. Zaches war ein böser Gnom, aber er hatte dieses eine Haar, in dem seine ganze Macht wohnte, erst als dieses Haar ausgerissen wurde, verschwand sie. Als Selenskyj während seiner Kampagne gebeten wurde, Haare für einen Drogentest abzugeben, hat er sich geweigert, aber das nur nebenbei. In gewisser Hinsicht ist er genauso schlimm wie seine Vorgänger. Es sollte eine Verfilmung meines Romans Diven der Nacht geben, aber als sein Kulturminister ins Amt kam, ließ er das Drehbuch verschwinden. Während unter Janukowitsch meine Bücher gestrichen wurden, wurden unter Selenskyj meine Verfilmungen gestrichen.

STANDARD: Während Selenskyj seit Beginn der Invasion unantastbar scheint, geraten in der Ukraine wie im Ausland manche seiner Berater für ihre kontroversen Äußerungen und die Verbreitung von Falschinformationen regelmäßig in die Kritik. Was sollen westliche Unterstützer davon halten?

Wynnytschuk: Viele der Leute, mit denen sich Selenskyj umgibt, sind in der Tat schrecklich. Die Wahrheit lautet: EU-Beamte beobachten ihre schmutzigen Finger heute zum Glück genau. Aber der Einzige, der wirklich Macht in Kiew ausübt, ist Andrij Jermak (ein ehemaliger Filmproduzent und heutiger Chef des Präsidentenbüros, Anm.). Er ist die Pumpe, und Selenskyj ist sein Fahrrad. Es ist kein Geheimnis, dass nicht Selenskyj, sondern Jermak die Entscheidungen trifft, einige Journalisten schreiben auch darüber. Weil sich derzeit alles auf den Krieg konzentriert, gibt es keine Proteste, ich bin aber überzeugt, dass es in Zukunft welche geben wird.

STANDARD: Eine populäre These lautet: Putin versucht, die Sowjetunion wiederherzustellen. Teilen Sie diese Meinung?

Wynnytschuk: Ja. Das heutige Russland funktioniert nicht erst seit gestern genauso wie die Sowjetunion. Es gibt Zensur, die Menschen dürfen nicht protestieren, es gibt keine Streiks. Damals wie heute waren die gleichen Leute an der Macht – alte Männer, die seit Jahrzehnten auf ihren Stühlen kleben und dafür sorgen, dass sich nie etwas ändert. Außerdem führte die Sowjetunion ständig Kriege in der Welt, in Afghanistan, in Afrika und in Asien. Putin tut es in Syrien und manchen afrikanischen Ländern, in Georgien, in der Moldau und in der Ukraine. Das sind nur die offensichtlichen Parallelen. Wenn Putin diesen Krieg gewinnt, wird er sich nicht mit der Ukraine zufriedengeben. Er ist ein alter, kranker Mann und will der zweite Peter der Erste werden und alle sogenannten "russischen Länder" vereinen. Diese "russischen Länder", von denen er spricht, umfassen Finnland, Teile Polens und das Baltikum. Wenn der Westen die Ukraine opfert, wird es deshalb um diese Länder schlechtstehen. Weil Europa das weiß, handelt es entsprechend. (Klaus Stimeder, 19.2.2023)