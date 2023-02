Maria Ressa im Jänner 2023 bei einer Konferenz in Kolumbien Foto: EPA/Rozo

Ein grauer Novembertag in London, 2022. Maria Ressa sitzt in einem Konferenzraum des Verlags Random House. Schnell noch eine E-Mail beantworten, einen Schluck Cola trinken. Die zierliche Frau wirkt wie ein angeschlagener Rockstar auf Tournee, wenig Schlaf, viel Stress. Die Nacht verbrachte sie in Onlinemeetings mit ihren Kolleginnen von "Rappler", ihrem Internet-Nachrichtenportal . Am Morgen bewarb sie ihr neues Buch in einer Londoner Universität. Ressa reagiert auf jede Frage in präzisen Sätzen. Geführt wurde das Interview im Rahmen des Projekts Storykillers von SPIEGEL-Redakteurin Antje Windmann und Maria Christoph (Paper Trail Media).

STANDARD: Frau Ressa, Sie kämpfen für die Freiheit der Medien, ernten dafür viel Hass im Netz, müssen um Ihr Leben fürchten. Wie ertragen Sie das?

Maria Ressa: Ich bin immer auf alles gefasst. So geht es mir seit sieben Jahren. Wenn man zur Zielscheibe wird, muss man ständig darüber nachdenken, was Gefahren sind und wo sie lauern. Man muss sich darauf vorbereiten und trotzdem tun, als existierten sie nicht. Nur so können wir uns gegen die massiven Angriffe wehren. Wie es mir dabei geht? Gut, aber ich bin müde.

STANDARD: Sie haben heute Morgen bei Ihrer Buchpräsentation auf der Bühne fast beiläufig gesagt: »Ich könnte für den Rest meines Lebens im Gefängnis landen.« Danach haben Sie kurz gelacht. Hilft Ihnen Humor dabei, mit Druck umzugehen?

Ressa: Ich habe gelernt, damit umzugehen. Manchmal mache ich Scherze darüber: Wenn ich ins Gefängnis gehe, kann ich endlich schlafen. Ich brauche dringend Schlaf, heute Nacht hatte ich nur drei Stunden. Auf der anderen Seite spüre ich, dass sich mein Land grundlegend verändern wird, sollte ich ins Gefängnis müssen. Trotzdem darf man sich von Ängsten nicht leiten lassen.

STANDARD: Ihre Gegner sind mächtige Männer wie Rodrigo Duterte und sein Nachfolger, der Diktatorensohn Ferdinand Marcos Jr., aber auch unzählige Internethetzer, die Sie im Netz permanent diffamieren und bedrohen.

Ressa: Als 2016 die Online-Attacken gegen mich anfingen, bekam ich 90 Hassnachrichten pro Stunde. Die ersten zwei Wochen lang habe ich das nur absorbiert. Erst allmählich realisierte ich: Wir haben es hier mit einer Art Waffe zu tun, etwas Neuem. Also begann ich, mir unsere Berichterstattung, die zugrundeliegenden Daten, noch einmal genau anzusehen. Wir hatten keine Fehler gemacht. Das gab mir eine Grundlage, um mit den Angriffen fertig zu werden.

STANDARD: Wie hat sich Ihr Leben auf den Philippinen seit den vielen Angriffen verändert?

Ressa: Als Erstes habe ich mich nicht um mich, sondern um »Rappler« gekümmert. Denn ich war nicht die einzige Journalistin, die betroffen war. Als wir 2016 von der Duterte-Regierung angegriffen wurden, haben wir die Sicherheitsvorkehrungen im Büro massiv erhöht. Ich selbst habe seitdem Personenschutz. Meine jungen, idealistischen Kolleginnen und Kollegen geben mir Hoffnung. Wenn wir, die Gründerinnen, müde werden, machen sie einfach weiter. Im Feuer geschmiedet ist man stärker.

STANDARD: Sind Sie im Netz trotz der Drohungen präsent?

Ressa: Ich habe mein Verhalten im Internet nicht verändert. Meine Gegner führen die Redefreiheit an, um mich zum Schweigen zu bringen. Ich weigere mich aber zu schweigen. Darum spreche ich auch mit Ihnen.

STANDARD: Gibt es einen Plan, sollten Sie tatsächlich ins Gefängnis müssen?

Ressa: Wenn ich im Gefängnis lande, dann als Journalistin. Ich habe nichts Falsches getan.

STANDARD: Haben Sie denn niemals Angst?

Ressa: Ich fühle mich oft, als würde ich auf Treibsand gehen, auf der Suche nach festem Boden. Was ist unser fester Boden? Journalistische Werte, Standards und Ethik, investigativer Journalismus. Angst wird zum Problem, wenn man in ihr versinkt. Ich habe gelernt, sie zu absorbieren.

STANDARD: Die australische Forscherin Julie Posetti hat 2022 eine globale Studie zum Thema Online-Gewalt gegenüber Journalistinnen publiziert, dafür gemeinsam mit ihrem Team über hundert Frauen interviewt. Sie sagt, die Einzige, die in den Interviews nicht geweint habe, seien Sie gewesen. Was bringt Sie zum Weinen?

Ressa: Ich weine in den seltsamsten Momenten. Als ich zum Beispiel die Danksagungen für mein Hörbuch eingesprochen habe. Und das ist in Ordnung, denn Emotionen sind wichtig, Verletzlichkeit ist Stärke.

STANDARD: Sie sagen, die sozialen Medien seien Segen und Fluch zugleich.

Ressa: Ich hoffe, dass wir allmählich erkennen, wie sehr die sozialen Medien unser Informationsökosystem beschädigt haben. Ihre Technologien sind aufdringlich, manipulativ und heimtückisch. Für Journalistinnen und Journalisten ist das extrem gefährlich. Aber wir müssen die Stellung halten.

STANDARD: Denken Sie nie ans Aufgeben?

Ressa: Ich tue etwas, was wir Journalisten schon immer getan haben: schwierige Fragen zu stellen. Die Qualität einer Demokratie hängt von der Qualität ihrer Journalistinnen und Journalisten ab. Sind wir feige, beschädigen wir die Demokratie. (Antje Windmann (Spiegel), Maria Christoph, 18.2.2023)