Opernball Jane Fonda präsentierte sich in weißer Ballrobe

Während in der Oper für den Ball die letzten Vorbereitungen getroffen werden, musste Baumeister Richard Lugner am Donnerstagabend auf seinen Gast warten. Die US-Schauspielerin war zwar für 18.30 Uhr erwartet, sie erschien in einer weißen Ballrobe allerdings eine halbe Stunde später