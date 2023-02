Ein Baby in den Armen eines Feuerwehrmanns. Der im Einsatz verstorbene Suchhund Proteo. Und über allem eine Faust, die aus den Trümmern ragt und die Fahne der Türkei in die Höhe reckt: Fans des türkischen Fußball-Meisters Trabzonspor haben mit einer emotionalen Choreografie vor dem Conference-League-Spiel gegen den FC Basel (1:0) für Gänsehaut gesorgt. "Vielen Menschen standen die Tränen in den Augen", schrieb die Zeitung Fanatik am Freitag.