Zum Auftakt der 18. Staffel holte Klum zur Verteidigungsrede aus, nachdem die Kritik an "Germany's Next Topmodel" massiver wurde

Heidi Klum wehrt sich gegen ihre Kritikerinnen und Kritiker. Foto: ProSieben / Richard Hübner

Ungewöhnlicher Auftakt für "Germany's Next Topmodel": Moderatorin und Präsentatorin Heid Klum nutzte die ersten zehn Minuten der 18. Staffel, um auf die Kritik an ihrer Sendung einzugehen. "Nachdem ich mir so viele Sachen anhören musste, vor allem im letzten Jahr, möchte ich jetzt auch einmal Stellung beziehen, liebe Zuschauer", sagte Klum. Ihre Rede war nur in der linearen Ausstrahlung der Sendung Donnerstagabend zu sehen, nicht aber in der Wiederholung und On Demand.

Wie berichtet, gibt es seit Jahren den Vorwurf von Kritikerinnen und Kritiker sowie ehemaligen Teilnehmerinnen, dass "Germany's Next Topmodel" Bodyshaming, Manipulation und Sexualisierung von Mädchen betreibe – zuletzt geäußert vom deutsche Youtuber Rezo. Er rechnete im Mai 2022 vor dem Finale des ProSieben-Erfolgsformats mit Klum ab.

Klum: "Wir zeigen genau das, was passiert"

Klum wehrte sich in ihrer Rede gegen die Manipulationsvorwürfe. Bei "Germany’s Next Topmodel" sei "alles echt", sagte Klum laut Bericht des deutschen Branchendienstes DWDL.de: "Ich kann aber verstehen, dass sie vielleicht die eine oder andere Aussage im Nachhinein ein bisschen bereuen." Klum: "Wir sind nun mal eine Reality-Sendung. Wir zeigen genau das, was passiert. Es gibt keinen Text, es gibt keine Storyline."

"Wir können eine Person nur so darstellen, wie sie ist. Wir erschaffen mithilfe des Bildschnitts keinen anderen Menschen", sagte Klum weiter. Ihre Show sieht sie als Rampe für die weitere Karriere der Models, für das Danach fühlt sie sich nicht verantwortlich: "Ich gebe ihnen gerne eine Plattform, um ihre Karriere zu starten. Was sie dann daraus machen, das haben sie selbst in der Hand."

Klum: Füße werden nicht eingeölt

Zum Vorwurf, dass die Füße der Teilnehmerinnen eingeölt würden, damit sie auf dem Laufsteg hinfallen, sagte sie: "Es ist nicht in meinem Interesse, dass sich eine Kandidatin meiner Show verletzt." Bei Modenschauen sei es aber üblich, dass die Beine eincremt werden, "damit die Beine schön zur Geltung kommen".

Und: "Meine Models müssen nicht hungern. Der Kühlschrank in der Villa ist stets gefüllt", so Klum. (red, 17.2.2023)