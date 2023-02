Wer zum Frühstück am nördlichsten Stadtrand von Klagenfurt – dem Simmering der Kärntner Landeshauptstadt – den Espresso neben einer 768-ml-Flasche Maggi serviert bekommt, sollte nicht zu viel Geld darauf verwetten, dass die lukullischen Extreme damit für den Tag schon durchschritten sind. Auch dann nicht, wenn der Kaffee von Julius Meinl ist. Erst recht nicht, wenn man von so bescheidener Weisheit ist, die Menage den Kolleginnen und Kollegen in Wien kundzutun.

Frühstück im Simmering von Klagenfurt. Kaffee und Maggi. Kleiner Espresso, großer Geschmack. Foto: Giudo Gluschitsch

Ist man dann auch noch so deppert, etwas später, ein paar Kilometer weiter im Zentrum von Klagenfurt, ein Bild von der Le-Burger-Auslage zu schicken, kann man sich auf etwas gefasst machen. Vor allem, wenn man bei den Kolleginnen und Kollegen keinen allzu guten Stand hat. Dann schicken sie einen nämlich, um das zu verkosten, was dort angepriesen ist: einen Krapfenburger um 6,50 Euro. Gegenwehr sinnlos.

Vorsichtige Annäherung

Bei so einem Auftrag geht man nicht schnurstracks zu einem der Tische im Lokal. Man mäandert durch den Raum, schaut, ob jemand schon die Herausforderung isst und wie er oder sie dabei schaut. Nachdem niemand mit einem Krapfenburger zu finden ist, führt der nächste Weg zum Personal. Sie habe heute schon einige verkauft, sagt die Dame hinter der Budel. "Wollen Sie einen?" Von wollen kann keine Rede sein. Vier Minuten später ist er da, der Krapfenburger.

Krapfenburger. Mit einem Haucherl Zucker. Foto: Guido Gluschitsch

Es ist ein mutig gezuckerter Krapfen mit einem dünnen, erbarmungslos niedergebratenen Fleischlaberl drinnen und einer weißen Scheibe drauf, die vermutlich gerne einmal Käse geworden wäre. Der Burger riecht nach Krapfen. Aber wie. Und beim ersten Stich mit der Gabel rinnt dann auch noch die Marillenmarmelade auf einer Seite raus. "Saucen stehen da drüben", sagt die freundliche Kellnerin. Was könnte da jetzt noch fehlen?

Bei der ersten intimen Annäherung zeigt einem der Krapfen die Zunge. Foto: Guido Gluschitsch

Der erste Biss in den Teigberg mit Fleischmitte ist keine Sensation. Man schmeckt Krapfen. Also Fett und Zucker und Germ. Erst nach dem zweiten, dritten Bissen will sich auch das Fleischlaberl auf den Geschmacksknospen bemerkbar machen. Pressspanplatte dürfte ähnlich schmecken, nur von der Konsistenz her etwas ehrlicher sein. Der Käse kämpft weiter darum, seine Persönlichkeit zu finden. Und wenn sich dann etwas später die Marmelade dazumischt, liegen die Nerven im Mund eh schon im Zuckerkoma.

Wer da nicht sofort reinbeißen will, muss sich keine großen Sorgen machen. Foto: Guido Gluschitsch

So ähnlich muss das schmecken, was Amerikanerinnen und Amerikaner in den Shows zeigen, in denen sie gnadenlos alles frittieren, um es danach unter Zucker zu verstecken. Die Kellnerin lacht beim Vorübergehen und fragt, ob sie ein Foto machen soll. Zwei Minuten später lachen die Kolleginnen und Kollegen in Wien.

"Wollen Sie wirklich so auf dem Foto schauen?", fragt die Kellnerin im Le Burger in Klagenfurt. Ja, genau so. Foto: Der Standard

Nun aber zu den seriösen Fakten: Erhältlich ist der Burger von 17. bis 21. Februar in allen österreichischen Le-Burger-Filialen (ausgenommener jener im Wiener Auhof-Center). In einer Aussendung preist ihn das Unternehmen für "kulinarische Entdecker, Foodies oder Freunde exotischer Geschmäcker" an. Wer statt Rindfleischlaberl ersatzweise lieber Quinoa, Falafel und Butternuss zwischen Germteig und Marmelade schmecken möchte, kann ersatzweise eine dieser alternativen Pattie-Varianten wählen.

Die Historie

Ihren Ausgang nahmen pikant-fleischige Füllungen für Krapfen übrigens im Jahr 2019. Der bayerische Bäcker Florian Perkmann erprobte damals das kulinarische Experiment Leberkäskrapfen, den er regionengetreu mit süßem Senf servierte. Es folgte ein riesiger Medienrummel. Geschäftstüchtige Nachahmer fanden sich bald – schließlich sprangen sogar die Rewe-Supermärkte auf und nahmen den Leberkäskrapfen ins Sortiment.

Wenig später wurde Herausgebackenes mit Herausgebackenem gefüllt: Der Schnitzelkrapfen war geboren. Auch im Fasching 2023 bewirbt der Rewe-Konzern diese beiden pikant-süßen, verstörend mutigen Kreationen in seinen Flugblättern. Wie viele Leberkäs- und Schnitzelkrapfen bisher tatsächlich verkauft wurden, ist nicht in Erfahrung zu bringen. Fleischfülle und Krapfen würden getrennt verrechnet, weswegen keine Zahlen zum Absatz als Kombi vorliegen würden, sagt ein Sprecher dem STANDARD. Grundsätzlich seien an der Feinkosttheke alle erdenklichen Krapfenkombinationen möglich: "Den Kundenwünschen sind keine Grenzen gesetzt."

Eine Nachbetrachtung

Ob es eine große Kundengruppe gibt, die aus dem Krapfenburger ein Riesengeschäft machen wird, wird in wenigen Tagen klar sein. Wenn es sie gibt, werden ihre Angehörigen lange eine Freude haben: Denn der Krapfen liegt Stunden später noch wie ein Stein im Magen. Und wer sich nach dem Essen den Mund schlecht abgewischt hat, um das Lokal rasch zu verlassen, kann sich noch einmal über die Oberlippe schlecken – dort ist sicher noch Zucker.

Aber eine Erfahrung ist der Krapfenburger. Zweifellos. Und sei es nur die, dass man draufkommt, dass man sich doch irgendwann nach einer Bouteille Maggi sehnt, um den vorhandenen Geschmack loszuwerden. (Guido Gluschitsch, Stefanie Rachbauer, 17.2.2023)