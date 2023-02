Vor 25 Jahren hat eine filmische Liebesgeschichte die Welt bewegt. Jack und Rose verlieben sich auf dem Seeweg von Southampton nach New York auf dem wohl berühmtesten Schiff – der Titanic. Diese Liebe währte allerdings nicht lange.

"Ich bin der König der Welt!" Jack und Rose auf der Titanic. Foto: AP

Die Geschichte des Films wird im Rückblick von Rose erzählt. Rose, gespielt von Kate Winslet, gehört der wohlhabenden Oberschicht an und ist sehr unglücklich über ihre Verlobung, weshalb sie über die Reling klettert und sich in den Ozean stürzen möchte. An diesem Punkt tritt Jack, verkörpert von Leonardo DiCaprio, in ihr Leben – ein mittelloser, aus ärmlichen Verhältnissen stammender Künstler. Während sich die beiden näherkommen und die Liebesgeschichte in epischem Ausmaß über die Leinwand läuft, steuert das vermeintlich unsinkbare Schiff auf einen Eisberg zu und besiegelt so das Schicksal der Titanic und zahlreicher Passagiere. An dieser Stelle muss für "Kombucha" eine Spoiler-Warnung ausgesprochen werden:

Der Untergang des Schiffes zeichnet sich immer dramatischer ab, bis schließlich Kate und Jack vom Sog der sinkenden Titanic unter Wasser gezogen werden. Beide tauchen wieder auf und finden eine Holztür, die aber nur Rose tragen kann.

Hätte Jack gerettet werden können?

Die Frage der Überlebenschancen von Jack wurde seither sehr emotional diskutiert. "Es gab keinen Weg, dass sie beide hätten überleben können. Nur einer konnte überleben", sagte der Regisseur James Cameron in einem "Toronto Sun"-Interview, nachdem darüber eine wissenschaftliche Studie durchgeführt wurde. Für das Experiment wurde das Floß nachgebaut, dann wurden zwei Stuntleute mit Sensoren in Eiswasser gesteckt, um mit verschiedenen Methoden ihre Überlebenschancen zu ermitteln. Damit ist dieses Mysterium wohl auch gelöst.

Neu im Kino

Im Jänner 1998 kam Titanic in Österreich in die Kinos. Der Film spielte insgesamt fast zwei Milliarden Euro ein, gewann elf Oscars und brachte zudem unzählige Menschen zum Weinen. Nun wird der Film in den heimischen Kinos in der neu überarbeiteten 3D-4K-HDR-Fassung mit High-Frame-Rate gezeigt. Und selbstverständlich darf Céline Dions Hymne – und Ihr Ohrwurm für heute: bitte, gerne! – dabei nicht fehlen:



HD Film Tributes

Gründe, warum man Titanic schaut

Die tragische wahre Geschichte der RMS Titanic, die am 14. April 1912 mit dem Eisberg kollidierte und infolge dessen 1.500 Menschen starben, bettet diesen Film in eine Kulisse, wo Fiktion und Realität ineinandergreifen. Das und natürlich die Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten haben wohl die meisten Kinobesucherinnen und Kinobesucher überzeugt. Für "Kamiikatze" ist es aber vor allem die technische Brillanz des Films:

Poetische Momente machen den Film für "Monsieur Personne" zum Lieblingsfilm:

Und wie ist das bei Ihnen?

Was halten Sie von Titanic? Wie oft haben Sie den Film gesehen, und werden Sie ihn erneut im Kino anschauen? Hat Sie die Frage nach den Überlebenschancen von Jack auch umgetrieben? Und Hand aufs Herz: Bei welcher Szene kullern die Tränen? Erzählen Sie im Forum! (Judith Wohlgemuth, 20.2.2023)