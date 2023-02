Thema des Tages Explodierende Mieten: Was macht der Staat?

Wohnen wird in Österreich immer teurer – viele Mieterinnen und Mieter mussten bereits im vergangenen Jahr schmerzliche Mietsteigerungen hinnehmen, andere fürchten noch ein böses Erwachen in den nächsten Wochen. Mietervereinigung, Arbeiterkammer und Opposition fordern deshalb eine Mietpreisbremse. Aber kann ein staatlicher Eingriff für Entspannung am Wohnungsmarkt sorgen?

Bernadette Redl und Franziska Zoidl aus der STANDARD-Immobilienredaktion sprechen heute darüber, wie eine solche Mietpreisbremse aussehen könnte und wann diese Mieterinnen und Mieter wirklich entlasten würde. Wir sehen uns an, ob andere Länder mit einem Mietpreisdeckel erfolgreich waren. Wir fragen nach, was man tun kann, wenn man das Gefühl hat, zu viel Miete zu bezahlen.

Jakob Pflügl aus der STANDARD-Rechtsredaktion spricht außerdem darüber, was man tun kann, wenn man sich die Miete gar nicht mehr leisten kann und eine Delogierung droht. (red, 17.2.2023)