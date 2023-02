ORF-Finanzierung: Eine Haushaltsabgabe soll die GIS ablösen. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Der ORF soll sich künftig über eine Haushaltsabgabe statt über die GIS finanzieren, wie vom STANDARD in den vergangenen Wochen mehrfach berichtet. Medienministerin Susanne Raab bestätigte das Vorhaben am Freitagnachmittag: "Mit Sparpaket ist ein günstigerer ORF-Beitrag für Haushalte vorstellbar." Voraussetzung seien Sparmaßnahmen im ORF, dann werde sie mit dem Koalitionspartner, den Grünen, weiter über eine Haushaltsabgabe verhandeln.

Abgabe auch für Streaming

Die Haushaltsabgabe unabhängig von Empfangsgeräten und Nutzungsmöglichkeiten entspricht der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs von Ende Juni 2022: Das Höchstgericht entschied, dass die bisher GIS-freie Möglichkeit der Streamingnutzung verfassungswidrig ist. Es müssten alle wesentlichen Nutzungswege erfasst werden von einer – so die Verfassungsrichter – unabhängigen Finanzierung des ORF.

Einkommensschwache Haushalte dürften wie bisher von der GIS befreit sein. Zweitwohnsitze sind derzeit GIS-pflichtig, können die Zahlung aber auf geringere Nutzungszeiten von mindestens vier Monaten pro Jahr beschränken.

"Weniger zahlen als bisher"

"Österreicherinnen und Österreicher, die den ORF finanzieren, sollen weniger zahlen als bisher", verlautete Freitagnachmittag aus dem Medienministerium. In den vergangenen Wochen verhandelte Medienministerin Susanne Raab wie berichtet mehrfach darüber mit ORF-Generaldirektor Roland Weißmann.

Raab verlangte einen "substanziellen ORF-Rabatt zugunsten der Menschen", zudem einen "harten Sparkurs" im ORF, wenn eine Haushaltsabgabe kommt. ORF-Generaldirektor Weißmann werde dem Stiftungsrat am Montag einen Budgetpfad für die nächsten Jahre mit hartem Sparkurs vorlegen, ließ das Medienministerium verlauten, und: Wo dabei gespart wird, sei Sache des ORF.



ORF-"Rabatt" – offiziell noch keine künftige Höhe verhandelt



Der "Kurier" berichtete Freitagmittag von kolportierten 16,50 Euro pro Haushalt, nach STANDARD-Infos ist der Betrag noch nicht fix, konkrete Beträge seien noch nicht Thema gewesen. Derzeit beträgt das GIS-Programmentgelt 18,59 Euro. Und Medienministerin Susanne Raab verlangte mehrfach in den vergangenen Wochen einen "Rabatt" vom ORF.

Widerstand gegen "Kahlschlag"

Noch bevor die Regierung diese künftige ORF-Finanzierung nach der GIS offiziell macht, formiert sich bereits wie berichtet Widerstand gegen damit verbundene, massive Kürzungen im ORF. Heinz Lederer, Sprecher der SPÖ-nahen ORF-Stiftungsräte, will von Sport über Kultur bis Länder betroffene Gruppen und Institutionen mobilisieren. "Ein struktureller Kahlschlag muss unbedingt abgewehrt werden", sagt Lederer im Gespräch mit dem STANDARD am Donnerstag.



Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) hat mehrfach über die "Kronen Zeitung" deutliche Einsparungen des ORF und einen "Rabatt" für die Zahlerinnen und Zahler verlangt, wenn eine Haushaltsabgabe die GIS ersetzt. Die Bundessportorganisation Sport Austria befürchtet etwa die Einstellung des ORF-Spartenkanals ORF Sport+.

Die EU-Vorgabe für die Subvention öffentlich-rechtlichen Rundfunks lautet: Sie darf nur die Kosten abdecken, den das Unternehmen zur Erfüllung des gesetzlich vorgegebenen öffentlich-rechtlichen Auftrags braucht. Diesen Auftrag definiert der Gesetzgeber. Die Höhe der öffentlichen Beihilfen, und ob sie (allein) den Auftrag finanzieren, prüft – bisher – die unabhängige Medienbehörde. Auch künftig dürfte es eine externe Prüfung geben – und weil die Verfassungsrichter unabhängige Finanzierung verlangten, wohl durch eine unabhängige Stelle.

Dreistellige Millionen-Sparpakete

Bereits in den vergangenen Wochen wurden Sparpakete in Größenordnungen von 250 Millionen über die nächsten fünf Jahre kolportiert. Der ORF soll etwa mit Kürzungen für externe Produktionen kalkuliert haben, aber etwa auch das Radio-Symphonieorchester RSO und Spartenkanäle auf den Prüfstand stellen.

Bei Fortschreibung des bisherigen GIS-Einnahmetrends (ohne Streamingnutzer) prognostizierte der ORF für 2024 70 Millionen Euro Minus, für 2025 90 Millionen und für 2026 schon 130 Millionen Euro Verlust.

Mit der Haushaltsabgabe müssen auch bisherige Streamingnutzer für den ORF zahlen – das dürften einige hunderttausend Haushalte sein. Für den ORF könnte die Haushaltsabgabe in Summe also auch bei Reduktionen pro Haushalt rund 676 Millionen wie für heuer aus der GIS prognostiziert oder mehr an jährlichen Einnahmen bedeuten.

Zudem auf der Agenda bei den Verhandlungen über das ORF-Gesetz: Der ORF solle auch "mehr Möglichkeiten im digitalen Bereich erhalten und mehr Inhalte online anbieten", hieß es im Medienministerium. Diese "sogenannte ORF-Digitalnovelle" werde der Gesetzgeber "so rasch wie möglich umsetzen". Auch dazu würden "zeitnahe vertiefende Gespräche mit dem Koalitionspartner stattfinden". (fid, ae, 17.2.2023)