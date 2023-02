Die einstige FPÖ-Spitze um Harald Vilimsky, Heinz-Christian Strache, Norbert Hofer und Johann Gudenus (von links) brachte vom Roten Platz nicht nur Selfies mit, sondern auch einen Freundschaftsvertrag. Bis heute bleibt Verständnis für Putin ein blaues Markenzeichen. Foto: Facebook / FPÖ

Christoph Leitl will den denkwürdigen Moment am liebsten ausblenden. Er habe versucht, Frieden zu fördern, beteuert der Ex-Präsident der Wirtschaftskammer, mehr gebe es nicht zu sagen: "Der Rückblick bleibt Historikern überlassen."

Doch das Internet vergisst nicht. Auf Youtube ist zu sehen, was sich im Juni 2014 – russische Truppen hatten eben die ukrainische Krim besetzt – im Festsaal der Kammer zutrug. Leitls Freude, den mit Standing Ovations begrüßten Wladimir Putin nun schon zum dritten Mal empfangen zu dürfen, quittierte dieser unter Gelächter mit ironischen Scherzen ("gute Diktatur"). Heinz Fischer, seinerzeit Bundespräsident, tätschelte Russlands Potentat freundlich den Rücken.

Österreich als Trojanisches Pferd Russlands

Film und Foto bergen etliche einschlägige Szenen mehr – und vielleicht mit Ausnahme der bis heute russlandtreuen Ex-Außenministerin Karin Kneissl, die vor Putin einen Hofknicks hinlegte, will kein Darsteller gerne daran erinnert werden. Geradezu "russophil" habe die heimische Politik agiert, sagt der Politologe Gerhard Mangott, weit über das Ausmaß üblichen diplomatischen und wirtschaftlichen Austausches hinaus: "Es war kein Zufall, dass Österreich in Osteuropa mitunter als trojanisches Pferd Russlands galt."

Ein Kniefall, der Schlagzeilen machte: Die einstige, von der FPÖ nominierte Außenministerin Karin Kneissl drückte ihre Freude über Wladimir Putins Besuch ihrer Hochzeit devot aus. Foto: APA / Roland Schlager

Zu verdanken war das nicht zuletzt der türkis-blauen Koalition unter Sebastian Kurz, die regelrechte Sonderbeziehungen zum autokratischen Riesenstaat anzustreben schien. Allein im Jahr 2018 traf sich der damalige Kanzler viermal mit Putin. Besseren Zugang für Banken und Unternehmen identifiziert Mangott als ein Motiv, dazu die Inszenierung als wichtiger Player samt der "Selbstüberschätzung", den "Brückenbauer" spielen zu können: Als ob eine kleine Republik den Einfluss hätte, die EU-Linie gegenüber Russland zu steuern.

Und heute? Nach dem Angriff auf die Ukraine habe die ÖVP tatsächlich einen markanten Bruch vollzogen, attestiert der Experte. Partei- und Regierungschef Karl Nehammer benennt eindeutig den Aggressor, tritt als Verfechter der EU-Sanktionen auf – und hält die Reihen bis dato weitgehend geschlossen. Abgesehen von einem halbherzigen Vorstoß aus zwei Bundesländern rüttelte Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer am Embargo gegen Russland. Am Kurs der Regierung hat das nichts geändert.

Die kleinere Koalitionspartei hatte kein Wendemanöver nötig. So wie auch die Neos können die Grünen für sich reklamieren, schon vor dem 24. Februar 2022 klare Kante gegen die Menschenrechtsverletzungen unter Putins Ägide gezeigt zu haben. In den Geruch der Verhaberung und Anbiederung gerieten sie nicht – mit einer prominenten Ausnahme.

Bundespräsident im Irrtum

Im Jänner 2017 als Bundespräsident in die Hofburg eingezogen, gliederte sich Alexander Van der Bellen in die herrschende Generallinie ein. Weder die Annexion der Krim noch der von Russland ebenfalls im Jahr 2014 angefachte Krieg im Osten der Ukraine hielten den ehemaligen grünen Parteichef davon ab, zwei Treffen mit Putin äußerst verbindlich anzulegen. Er sehe eine "grundsätzliche Vertrauenskrise" zwischen Russland und Europa, gab das heimische Staatsoberhaupt beide Male zu Protokoll – was Kritiker Mangott als "ahnungslose Wirklichkeitsverzerrung" qualifiziert.

Van der Bellen, dessen Familie auf eine Vorgeschichte im zaristischen Russland zurückblickt, habe den Anschein erweckt, "dass alles eitel Wonne sei", urteilt Emil Brix, bis 2017 Botschafter in Moskau, eine Spur schonender. Für den Direktor der Diplomatischen Akademie ist es schwer zu verstehen, wie der Ex-Grüne ebenso wie sein Vorgänger, der Sozialdemokrat Fischer, Putins Charisma erliegen konnte: Aus der weltanschaulichen Haltung heraus hätte klar sein müssen, wer da gegenüber saß. Brix erklärt sich diesen "Fehler" mit dem Glauben, dem Staatswohl zu dienen.

Ahnungslose Wirklichkeitsverzerrung? Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen legte seine Treffen mit Putin verbindlich an. Foto: Imago Images / Mikhail Metzel

Seit dem Angriff auf die Ukraine findet Van der Bellen neue Worte. Er nennt Putin einen "Diktator", der einen "Kolonialkrieg" führe. Seine einstige Haltung reflektierte er im STANDARD-Interview so: Ja, er habe sich in Putin getäuscht und keinen Überfall auf die Ukraine erwartet – "aber kennen Sie jemand anderen, der damit gerechnet hat?"

Rote Annäherung

Denn Anbruch der betont russlandaffinen Regierungspolitik datiert Brix hingegen mit einem Sozialdemokraten, dem Kurzzeitkanzler Christian Kern: Auch unter ihm seien wirtschaftliche Interessen im Zentrum gestanden, gepaart mit der Brückenbauer-Illusion. Im Aufsichtsrat der Staatsbahn blieb er Russland über seine Politkarriere hinaus erhalten – bis zum Überfall auf die Ukraine.

Sozialdemokrat Kern als Kanzler mit dem russischen Präsidenten beim Petersburger Wirtschaftsforum: Ex-Botschafter Brix nennt ökonomische Interessen als Triebfeder – und die Illusion, Brückenbauer spielen zu können. Foto: APA / AFP / TASS Host Photo Agency / S / Stanislav Krasilnikov

Im Gegensatz zu Kerns Haltung in Vorkriegszeiten stehen seine Nachfolger heute zu den Sanktionen gegen Russland. Doch in die Verurteilung Putins mischen sich Zwischentöne. So gab es gegen eine Einladung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ins heimische Parlament Vorbehalte – das Hohe Haus sei dafür der falsche Ort.

Abgesehen vom Hang zur Neutralität spielt in der SPÖ die lang gepflegte Abneigung gegen die Nato als angebliches Instrument des US-Imperialismus eine gewisse Rolle. Die Ukraine-Verbündeten trugen Mitschuld am Krieg, lautet die These, wie sie etwa Langzeitpolitiker Josef Cap zuspitzte: Mit dem Einmarsch sei Russland der USA in die Falle getappt.

Auf Nachfrage spricht Cap davon, dass die Amerikaner "ihr Kriegsziel" mit der Schwächung Russlands erreicht hätten, relativiert aber die These von der Falle. Abgesehen davon, dass Putin "das größte Unglück" sei, wolle er auf eines hinaus: Der anvisierte Nato-Beitritt der Ukraine habe russische Bedrohungsphobien befeuert – und damit die Eskalation.

Blaue Seelenverwandschaft

Tradition hat Antiamerikanismus auch im rechten Lager. Die FPÖ verbindet ideologisch aber noch mehr mit dem Putin-Regime – vom Faible für die starke Hand über konservative Familienwerte bis zur Abscheu gegen die EU.

Da kamen Annäherungsversuche nicht überraschend. Von einer lange angebahnten strategischen Zusammenarbeit erzählte der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video. Verbindungsmann Johann Gudenus betätigte sich als Putins Weißwäscher, indem er "Wahlbeobachter" beim international geächteten Referendum zum Krim-Anschluss spielte. Von ihrem Moskau-Besuch 2016 brachten Strache, Gudenus und Co nicht nur Selfies vom Roten Platz, sondern auch einen Freundschaftsvertrag mit der Kreml-Partei Einiges Russland mit.

Zu einem "toten Stück" Papier erklärt Strache-Nachfolger Herbert Kickl diesen heute. Er stehe nicht auf der Seite Russlands, beteuert er, fordert aber Verständnis für die "Sicherheitsinteressen" des Angreifers ein: Es brauche eine Lösung, die Putin sein Gesicht wahren lasse. Als "Staatsgefährder" brandmarkte Kickl dafür Präsident Van der Bellen, als dieser der Ukraine einen Solidaritätsbesuch abstattete.

Ihr Nein zu Sanktionen verleiht der FPÖ unter den Parlamentsparteien ein Alleinstellungsmerkmal – was sich bei Wahlen dank Anti-Establishment-Stimmen lohnen kann. Doch angesichts der nunmehrigen Outlaw-Rolle dürfe die Vorgeschichte nicht unter den Tisch fallen, mahnt Ex-Botschafter Brix: "Das Einfallstor Russlands in Österreichs Politik war die FPÖ nicht." Auch aus anderen Lagern seien die Putin-Versteher nicht verschwunden – sondern warteten auf eine neue Chance. (Gerald John, 24.2.2023)