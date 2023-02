Eine Greisin ist wegen Brandstiftung und Mordes angeklagt, nachdem sie in suizidaler Absicht ihre Wohnung angezündet hatte, in der ihr 93 Jahre alter Gatte starb

Staatsanwältin Julia Kalmar (re.) fordert aus generalpräventiven Gründen eine empfindliche Freiheitsstrafe für eine 91-jährige Angeklagte, die von Felix Oberdorfer (li.) verteidigt wird. Foto: APA / STEFAN SOMWEBER

Wien – "Frau S. ist sicher kein böser Mensch", hält Verteidiger Felix Oberdorfer in seinem Schlussplädoyer fest. Er spricht von seiner Mandantin Ingeborg S., die sich wegen Mordes und Brandstiftung vor einem Geschworenengericht unter Vorsitz von Eva Brandstetter verantworten muss. Die 91-Jährige hat in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli in Wien-Simmering in der ehelichen Wohnung Feuer gelegt – ihr 93 Jahre alter Gatte starb daraufhin im Schlaf durch eine Kohlenmonoxidvergiftung. "Ich wollte, dass er erstickt. Ich wollte verbrennen. Ich wollte schnell sterben und sicher", erklärt die Pensionistin der Vorsitzenden.

Die S. aus nächster Nähe sehen kann: Da die Angeklagte schwerhörig ist, bittet Brandstetter eine Justizwachebeamtin, einen Sessel knapp vor dem Richtertisch zu platzieren. Auf diesem nimmt S. Platz, in Kombination mit Brandstetters erhobener Stimme kann die Österreicherin die Fragen dann akustisch verstehen.

Lächelnde Richterinnen, lachende Angeklagte

Nun ist Mord ja das mit der höchsten Strafe bedrohte Verbrechen im österreichischen Strafgesetzbuch, daher ist es durchaus ungewöhnlich, wenn man auf den Gesichtern der Prozessbeteiligten immer wieder ein Lächeln sieht. Vorsitzende Brandstetter, Beisitzerin Magdalena Klestil-Krausam und sogar Laienrichter und -richterinnen müssen bei der Aussage der Greisin immer wieder schmunzeln. Beispielsweise, als der Verteidiger fragt: "Haben Sie Ihren Mann geliebt?" Worauf S. lachend antwortet: "Ja, eigentlich schon, sonst hätte ich ihn ja betrogen. Oder er mich!"

Das Bild, das Staatsanwältin Julia Kalmar in ihrem Anklagevortrag zeichnet, ist deutlich düsterer. Als die Angeklagte 23 Jahre alt war, habe sie ihren Mann geheiratet, bei dem im Jahr 2016 Demenz diagnostiziert wurde. Bei der Polizei habe S. noch von "Psychoterror" durch den Gatten gesprochen, zusätzlich soll es einen Konflikt mit Hausverwaltung und Nachbarn gegeben haben. Sie habe aus Überforderung beschlossen, sich selbst zu töten, aber gedacht: "Ich werde ihn mitnehmen", ist Kalmar überzeugt.

Von Feuerwehr gerettet

Das die Angeklagte überlebt hat, sei ein Zufall: Als sie nach der Brandstiftung die Balkontür öffnete, seien durch die Sauerstoffzufuhr die Flammen plötzlich hochgelodert, worauf S. sich auf den Balkon im 5. Stock rettete, wo sie um 2.44 Uhr von der Feuerwehr mittels Drehleiter geborgen wurde. Ihr Argument, dass sie tatsächlich Suizid begehen wollte: "Sonst hätte ich ja meine Zähne eingesetzt", betont die betagte Frau.

Die gelernte Schneiderin, die später als Heimhilfe arbeitete, beteuert auch, mit der Erkrankung ihres Mannes kein großes Problem gehabt zu haben. Erst der Ausbruch der Corona-Pandemie habe die Lage verschlimmert. "Ich habe ihm gesagt, er muss eine Maske tragen, wenn er hinauswill. Er hat gesagt: 'Ich setz sowas nicht auf!'" In weiterer Folge habe er die Körperhygiene eingestellt und habe immer mehr Zeit im Bett verbracht. Aber: "Wir hätten ohne weiteres noch ein paar Jahre leben können", ist S. überzeugt.

Nach zwei Jahren Pandemie hätten jedoch die Nachbarn ihren ungepflegten Mann an der Wohnungstür gesehen – woraufhin die Probleme begonnen hätten. S. ist überzeugt davon, dass die Nachbarn und die Hausverwaltung ein Komplott gegen sie geschmiedet hätten, um sie aus der Wohnung zu ekeln und ihren Gatten in einer Einrichtung unterbringen zu können.

Greisin vermutet Komplott

Im Monat vor der Tat sei der Lift immer wieder demoliert gewesen, die von ihr gepflegten Blumen im Hof wurden entfernt, schließlich kündigte die Hausverwaltung noch an, für eine Leitungsreparatur müsse die Einbauküche entfernt werden. "In den 60 Jahren, die wir in der Wohnung sind, ist das schon zweimal repariert worden – immer von der Wohnung unterhalb aus!", ist sie überzeugt, dass diese Ankündigung eine Schikane war. Ihre Vermutung: "'Die zittrige Alte muss der Schlag treffen', wird sich die Hausverwaltung gedacht haben."

Am Tattag habe sie plötzlich Lähmungserscheinungen in der rechten Hand gehabt. "Ich konnte sie nicht mehr bewegen. Ich war so verzweifelt", wurde sie von der Gesamtsituation übermannt. Sie beschloss, aus dem Leben zu scheiden, und wollte auch ihren Mann töten. Denn in dessen gesundheitlichem Zustand wäre er nicht in ein Pflegeheim gekommen, ist sie sich sicher. "Sie hätten ihn sofort in einen runden Turm gebracht", spielt sie auf den "Narrenturm" in Wien an, die erste psychiatrische Klinik Kontinentaleuropas.

Pedantischer und dominanter Ehemann

Staatsanwältin Kalmar hält S. vor, dass sie bei der Polizei die Ehe nicht so harmonisch wie vor Gericht beschrieben hat. Neben "Psychoterror" habe sie ihren Gatten auch als "alten Ziegenbock, launisch und aggressiv" bezeichnet und von Stoßereien berichtet. Stimmt nicht, antwortet die Angeklagte mit Bestimmtheit. "Bis zur Demenz gab es nichts. Nur 'Hasi' und Schatzi'", schildert S. den Umgangston. Herr S. sei zwar schon immer ein Pedant gewesen und auch dominant, damit habe sie sich aber arrangiert. "Er hat entschieden, wohin wir auf Urlaub fahren. Aber ich habe es dort und dort schön gefunden", erinnert sie sich.

Der psychiatrische Sachverständige Peter Hofmann hält fest, dass die Angeklagte zurechnungsfähig und auch nicht gefährlich sei, daher gebe es keinen Grund für eine Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecherinnen. Da es im fraglichen Zeitraum mehrere ähnlich gelagerte Fälle gab, schließt Hofmann auch einen gewissen Nachahmungseffekt nicht aus.

In ihrem Schlussplädoyer fordert Staatsanwältin Kalmar: "Aus generalpräventiven Gründen ist eine dementsprechende Freiheitsstrafe zu verhängen!" Verteidiger Oberdorfer bittet das Gericht dagegen um "ein besonders mildes Urteil, dass der geringen Schuld angemessen ist". Denn S. habe die Tat "aus Liebe gemacht". S. selbst sagt am Ende der Verhandlung: "An dem Ganzen ist die Hausverwaltung und der Nachbar schuld."

Technisches Problem im Gericht

Wegen eines technischen Problems ist der Aufruf zur Urteilsverkündung auf dem Gang nicht zu hören, so erfahren die Zuhörerinnen und Zuhörer erst danach von der Entscheidung. Die Geschworenen verurteilen S. einstimmig wegen Brandstiftung und Mordes, als Strafe werden zwölf Jahre Haft verhängt. Die Angeklagte, die zurück in eine an die Bedürfnisse gebrechlicher Häftlinge angepasste Justizanstalt gebracht wird, akzeptiert das Urteil. Die Staatsanwältin gibt kein Erklärung ab, die Entscheidung ist daher nicht rechtskräftig. (Michael Möseneder, 17. 2. 2023)