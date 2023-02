Anže Božič startete nach der Teilnahme an mehreren internationalen Quiz-Formaten im benachbarten Kroatien ein monatliches Pub-Quiz in seiner Heimatgemeinde Kranj in Slowenien. Dank der Beliebtheit von Quiz-Sendungen im slowenischen Fernsehen und einer wachsenden Pub-Quiz-Szene entstand in Slowenien in den letzten Jahren ein inoffizieller Quiz-Verband mit dem Ziel, Spielerinnen und Spieler im ganzen Land besser zu vernetzen.



Die Quizkultur GmbH wurde 2021 von vier Quiz-Enthusiasten aus dem Vorstand und dem engen Umfeld des Österreichischen Quiz-Verbands gegründet. Mit Pub-Quiz-Events und der Onlineplattform Qutopia fördert sie den geselligen und kompetitiven Wissensvergleich.

