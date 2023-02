US-Kinderschutzorganisation meldete verdächtiges Posting an das Bundeskriminalamt. Nach akribischen Ermittlungen wurden acht Kinder gerettet

Ein 58-jähriger Ex-Pädagoge aus der Steiermark steht unter Verdacht, jahrelang Bilder, Videos und Live-Streams in Auftrag gegeben zu haben, die schweren sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zeigen. Außerdem soll sich der Mann über einen längeren Zeitraum an seiner Tochter vergangen haben. Eine Anklage steht unmittelbar bevor, für den Verdächtigen, der sich nach einer halbjährigen U-Haft derzeit auf freiem Fuß befindet, gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.

Weil der Fall ein Paradebeispiel für die internationale Zusammenarbeit von zivilen und polizeilichen Stellen ist, gab das heimischen Bundeskriminalamt nun Einblicke in die umfangreichen Ermittlungen, die um die halbe Welt führten. Außerdem, und das komme selten vor, wie Dieter Czefan, der Leiter der Abteilung Organisierte Kriminalität, betont, konnten bisher acht Opfer identifiziert und in sichere Unterkünfte gebracht werden. Es handelt sich um Kinder auf den Philippinen, die heute neun bis 16 Jahre alt sind.

10.000 Hinweise mit Österreichbezug

Begonnen hatte die Amtshandlung mit einem Hinweis des US-amerikanischen National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), das sich um Fälle von vermissten oder ausgebeuteten Kindern vom Säuglingsalter bis zu Erwachsenen im Alter von 20 Jahren kümmert. Die vom Kongress der Vereinigten Staaten gegründete Organisation ist sehr aktiv, im Vorjahr meldete sie dem Bundeskriminalamt 10.000 verdächtige Dateien, die auf Social-Media-Kanälen gefunden wurden und einen Österreich-Bezug hatten. Im September 2020 erhielten die Fahnder auf diesem Weg ein auf Facebook gepostetes Bild, das als mögliche Darstellung von Kindermissbrauch bewertet wurde.

Da es sich um einen bis dahin noch nicht auffälligen Facebook-Account handelte, wurde dem Fall vom NCMEC ein Priority-Status eingeräumt. Das Bundeskriminalamt ließ die Meldedaten des Facebook-Kontos und beim Provider die Login-Daten ausheben. Die Spur führte zu dem 58-jährigen Steirer. Also wurde das Landeskriminalamt Steiermark mit weiteren Ermittlungen betraut, wo zwei auf diesem Gebiet sehr erfahrene Kriminalistinnen übernahmen.

15.900 Bilder und 97 Videos

Im Februar 2021 wurde beim Verdächtigen bei einer Hausdurchsuchung diverse Datenträger und ein Mobiltelefon sichergestellt. Die forensische Auswertung durch einen von der Staatsanwaltschaft bestellen Gutachter ergab, dass 15.900 Bilder und 97 Videos als Darstellungen von Kindesmissbrauch zu werten seien. Eine Beamtin des Landeskriminalamtes konnte in akribischer Auswertung von Chatprotokollen viele Bilder bestimmten Chats zuordnen. Der Verdächtige soll demnach bei seinen philippinischen Ansprechpartnern bestimmte Darstellungen bestellt haben. Außerdem soll er entsprechende Live-Streams aufgezeichnet haben. Insgesamt soll er dafür seit 2017 rund 20.000 Euro überwiesen haben.

Chatprotokolle ausgewertet

Parallel dazu versuchte die für die Philippinen zuständige Verbindungsbeamtin des Bundeskriminalamtes, die Opfer auf dem Archipel im Indischen Ozean zu identifizieren. Seit 2019 gibt es dazu auf den Philippinen das Philippine Internet Crimes Against Children Center (PICACC). Mit der entsprechenden Vorarbeit in Österreich gelang es tatsächlich, die Kinder rund drei Autostunden von der Hauptstadt Manila entfernt, ausfindig zu machen. Im März 2022 gab es mehrere Verhaftungen, als mutmaßliche Haupttäterinnen gelten die Großmutter, die Mutter und die Tante von mehreren Opfern.

Prekäre Verhältnisse

Das soziale Umfeld im mutmaßlichen Täterkreis auf den Philippinen wird von der Verbindungsbeamtin als sehr arm und trist beschrieben. Im Land herrsche hohe Arbeitslosigkeit, viele Menschen lebten unter der Armutsgrenze. Sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen durch Täter aus dem Ausland sei ein großes Problem im Land. Weil Englisch auch Amtssprache sei, könnten Täter leichter Kontakte zu Hinterleuten knüpfen als in anderen, armen Ländern.

Hohe Strafen auf den Philippinen

Das Strafausmaß auf den Philippinen ist bedeutend höher als in Österreich. Den verhafteten Familienmitgliedern drohten 30 Jahre bis lebenslange Haft. Und lebenslang bedeute auf den Philippinen, dass eine Entlassung so gut wie unmöglich sei. Dem 58-jährigen verdächtigen Steirer, für dessen direkte Aufenthalte im Inselstaat es keine Beweise für ein straffälliges Verhalten gibt, drohen bis zu zehn Jahre Haft. Im Zug der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der allein lebende Mann auch seine Tochter ab deren 14. Geburtstag jahrelang zu sexuellen Handlungen gezwungen haben soll. Auch in diesem Fall hat ein Foto die Ermittler auf seine Spur gebracht. Die junge Frau hatte sich erst bei konkreten Befragungen der Polizei einer Beamtin anvertraut.

Ein Teil der acht geretteten Kinder lebt laut Rückmeldung der philippinischen Behörden beim Bundeskriminalamt in einem staatlichen Heim, die anderen in Unterkünften einer auf Opfer von sexuellem Missbrauch spezialisierten NGO. (Michael Simoner, 17.2.2023)