LASK nach zwei Siegen 2023 klarer Favorit. Auch in Kärnten und in der Steiermark stehen Derbys an

Es ist Derbyzeit. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Linz – Im Oberösterreich-Derby bei der SV Ried ist der LASK am Samstag (17.00 Uhr) auf den dritten Sieg im dritten Spiel des neuen Jahres aus. Die drittplatzierten Linzer gehen gegen das Tabellenschlusslicht als klarer Favorit ins letzte Spiel vor der Premiere im neuen Heimstadion, sind sich der Besonderheit des Duells aber durchaus bewusst. "Im OÖ-Derby kann immer viel passieren, die Tabellensituation spielt da keine große Rolle", erklärte LASK-Coach Dietmar Kühbauer.

Schließlich bewahrheitete sich schon beim hitzigen 1:1 im ersten Saisonduell der Satz von den eigenen Derbygesetzen. Von der Papierform her ist die Sache freilich klar. Der LASK schaltete erst Austria Klagenfurt im Cup aus und feierte dann zum Frühjahrsauftakt der Liga in Altach ebenso einen 1:0-Erfolg. Am Samstag ist man wieder in der Fremde gefordert, nur eines von acht Auswärtspartien in dieser Saison ging bisher verloren.

Kärnten-Derby

Der WAC steht im Kärntner Derby bei Austria Klagenfurt am Samstag (17.00 Uhr) mit dem Rücken zur Wand. Sechs Punkte ist man von Rang sechs entfernt, vier von den siebtplatzierten Klagenfurtern, die ebenfalls die Teilnahme an der Meisterrunde anpeilen. Das jüngste 1:2 gegen die WSG Tirol hinterließ einen etwas ratlosen Coach Robin Dutt, der dem Duell nun aber wieder optimistisch entgegenblickt. Auch der Gegner wartet 2023 noch auf ein Erfolgserlebnis.

"Natürlich ist das für uns ein wichtiges Spiel", betonte Dutt, dessen Truppe gegen die WSG nach dem Cup-Aus gegen Rapid die zweite Niederlage 2023 hinnehmen musste – beide Male zuhause. Vor Heimpublikum unterlagen die Lavanttaler auch im ersten Saisonduell der Kärntner Clubs mit 3:4, nun probiert man es also auswärts.

Steiermark-Derby

Sturm reist mit viel Selbstvertrauen, aber langer Ausfall-Liste zum Steirer-Derby beim TSV Hartberg. Für die Oststeirer scheint die Aufgabe gegen die zweitplatzierten Grazer am Samstag (17.00 Uhr) groß, Vorfreude herrschte dennoch. Der Frühjahrsauftakt glückte, nach dem Erfolg in Ried hat Hartberg die "Rote Laterne" vorerst abgegeben. Der erste Saisonvergleich endete für Sturm nicht zufriedenstellend: Hartberg erkämpfte sich lange in Unterzahl spielend ein torloses Remis.

Christian Ilzer sah dem Spiel vor voraussichtlich gut gefüllten Rängen gegen einen besseren Gegner als noch im Herbst entgegen. "Sie haben sich im Winter gut verstärkt und mit Markus Schopp einen in der Vergangenheit schon sehr erfolgreichen Trainer verpflichtet. Wir stellen uns auf ein schweres Auswärtsspiel ein", sagte der Sturm-Trainer. Seine Elf müsse "am Punkt bereit sein". Das war sie in den ersten Auftritten im neuen Jahr. Dem Erfolg in Salzburg im Cup-Viertelfinale (5:4 i.E.) folgte ein spät eroberter 1:0-Heimsieg gegen Rapid. (APA; 17.2.2023)

SAMSTAG

SK Austria Klagenfurt – Wolfsberger AC (Klagenfurt, 28 Black Arena, 17.00 Uhr, SR Gishamer). Bisheriges Saisonergebnis 4:3 (a). 2021/22: 1:1 (h), 1:2 (a), 2:1 (a), 2:3 (h)

Klagenfurt: Menzel – Wernitznig, Mahrer, Wimmer, Moreira – Irving, Gkezos, Cvetko – Karweina, Pink, Rieder

Es fehlt: Arweiler (Mittelfußbruch)

WAC: Bonmann – Oermann, Piesinger, Scherzer – Veratschnig, Kerschbaumer, Ballo, Taferner, Anzolin – Malone, Baribo

Es fehlen: Gugganig (Bänderriss), Boakye (Knöchel), Baumgartner (Meniskus-OP), Novak (krank)



SV Ried – LASK (Ried, josko-Arena, 17.00 Uhr, SR Weinberger). Bisheriges Saisonergebnis: 1:1 (a). 2021/22: 1:0 (h), 0:1 (a), 2:0 (a), 1:1 (h)

Ried: Strebinger – Ungar, Turi, Plavotic, Jurisic – Nutz, Martin, Cosgun – Pomer, Lang, Mikic

Es fehlen: Sahin-Radlinger, Ziegl, Stosic (alle Knieverletzung)

LASK: Schlager – Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner – Horvath, Talowjerow – Goiginger, Zulj, Nakamura – Ljubicic

Es fehlen: Jovicic (gesperrt), Anselm, Boller, Letard (alle Kreuzbandriss), Wiesinger (Schambein)



TSV Hartberg – SK Sturm Graz (Hartberg, Profertil Arena, 17.00 Uhr, SR Muckenhammer). Bisheriges Saisonergebnis: 0:0 (a). 2021/22: 3:2 (h), 0:3 (a).

Hartberg: Sallinger – Farkas, M. Horvat, Karamarko, Pfeifer – Kainz, Heil – Frieser, Fadinger, Avdijaj – Kriwak

Fraglich: Sonnleitner (muskuläre Probleme)

Sturm: Okonkwo – Gazibegovic, Affengruber, Borkovic, Dante – Gorenc-Stankovic – T. Horvat, Ljubic, Prass – Emegha, Sarkaria

Es fehlen: Kiteishvili (Oberschenkel), Wüthrich (Adduktoren), Ajeti (Oberschenkel), Böving (Syndesmoseband), Jantscher (Wade), Wels (Meniskus)