Judith Zander, konsequent in Kleinbuchstaben schreibende Lyrikerin und Übersetzerin: Sie dichtet als Huchel-Preisträgerin über Schaumnester der Zikade. Foto: Soeren Stache / dpa / picturedesk.com

Jede Poetin, die den deutschen Peter-Huchel-Preis zugesprochen erhält, darf sich im Besitz eines besonders wohlgeflochtenen Lorbeerkranzes wähnen. Der Lyrikerin Judith Zander (42), aus Mecklenburg-Vorpommern gebürtig, wurde dieser soeben zuerkannt. Die siebenköpfige Jury, die 15.000 Euro zu vergeben hatte, lobte ausdrücklich die "nuancierte Wortarbeit" sowie die "hohe Musikalität" von Zanders Gedichten. Vergeben wird der Preis in Huchels Namen seit 1984 alljährlich: Auf der Liste der Ausgezeichneten findet man so eigenwillige und manchmal sperrig arbeitende Dichterinnen und Dichter wie Friederike Mayröcker, Sarah Kirsch, Wolfgang Hilbig oder Oskar Pastior.

Die Freude über den Zander-Gedichtband im ländchen sommer im winter zur see (verlegt bei DTV) blieb nicht lange ungetrübt. Der Abdruck eines Judith-Zander-Gedichtes auf der Homepage des SWR – er vergibt den Preis gemeinsam mit Baden-Württemberg – verleitete Hunderte zur Entfesselung eines Shitstorms. Das anmutig auf zwei Strophen und insgesamt 25 Verszeilen verteilte Poem grundlegende (man beachte den schönen Doppelsinn!) reizte einige Betrachter bis aufs Blut.

Von "preisgekröntem Unfug" war die Rede. Nicht nur Zanders konsequente Kleinschreibung wurde als Symptom für fortgeschrittene Scharlatanerie gewürdigt. Mit Hinweis etwa auf den alten Hape-Kerkeling-Sketch "Hurtz!" stellte man die Preiswürdigkeit einer solchen Hervorbringung wie des Zander’schen Gedichtes gleich ganz grundsätzlich infrage.

Dunkel der Sinn?

Dunkel sei der Sinn solchen Tuns. Dabei gleitet grundlegende äußerst anmutig dahin. Das Gedicht erzeugt reizende Stockungen, um gleich darauf wieder keck über die Klippen des Verständnisses zu springen: "(…) wald- und wiesenlexikon keine karte / ward den grundbucheintragungen / beigegeben in der tat / aber nahmen wir welche vor und / zugegeben verklebten wir zwittrige / blüten mit kuckucksspucke."

Der Text erzeugt nicht nur eine Vielzahl von Enjambements. An ihm lässt sich trefflich der Übergang herkömmlicher Naturlyrik in eine Art von übergeordneter Reflexion studieren. Die von diversen Polemikern als blühender Unsinn apostrophierte "Kuckucksspucke" gibt es laut Auskunft versierter Naturbeobachter tatsächlich. Es handelt sich bei ihr um Schaumnester der Schaumzikaden. Man könnte auch sagen, Judith Zanders Gedicht enthält sanfte, geradezu behutsame Hinweise auf die Hinfälligkeit von Mensch und Tier. Als solche sehen wir uns in die Schöpfung hineingestellt, um uns in ihr, im Konflikt mit den so schwer zu benennenden biologischen Grundlagen, zu verlieren.

Der unverhältnismäßig heftige Einspruch vieler Facebook-Schreiber macht jedoch grundlegendere Schwierigkeiten im Umgang mit Poesie – sei diese noch so harmlos – deutlich. Die Vieldeutigkeit poetischen Schriftsinns scheint nur noch schwer vermittelbar. Im Vordergrund steht die Daumen-rauf-Daumen-runter-Mentalität vieler sozialer Medienbenützer. Die Unwägbarkeiten eines nuancierten Sprachgebrauchs fallen dabei fast zwangsläufig unter den Tisch.

Treiben der Künste

Seit den Tagen der anbrechenden Moderne regt sich Unmut: gegenüber der scheinbaren Beliebigkeit der Poesie, häufiger gegen das Treiben der Künste im Allgemeinen. Bereits in den 1950ern beklagte man die "Dunkelheit" vieler Verse, als würde der Sinn des Gesagten im Gewölk weihrauchschwangerer Rede spurlos verlorengehen. Werke wie die Paul Celans waren, im Bann der Shoah stehend, buchstäblich dem Verstummen abgerungen. Entsprechend verständnislos begegnete ihnen oftmals eine Kritik, die sich ihrerseits dem hellen Licht der Aufklärung verpflichtet glaubte. Und dabei jedes von den Fesseln der Konvention befreite Reden auf das Maß ihres eigenen Allgemeinverständnisses herunterbrach.

Zur Stunde sind diverse Jurorinnen der Peter-Huchel-Preisjury ausgerückt, um Judith Zanders Poesie vor allzu unbedenklichen Bekundungen von Banausentum in Schutz zu nehmen. "Viel Witz und große Klugheit" ortet etwa Insa Wilke im Zander’schen Werk. So viel steht fest: Nicht alles, was der Erkundung des Menschenmöglichen vermittels Sprache dient, muss sich hinten reimen.

Die Eigenwilligkeit jedweder Poesie enthält einen stillen Einspruch, gegen die Plattitüde, gegen jedes banale, vorschnelle Verstehen. Als der ostdeutsche Poet Peter Huchel 1974 gefragt wurde, ob denn gerade eine gute Zeit für Lyrik sei, antwortete er sofort: Nein, keine gute Zeit für Lyrik. Aber wann hätte es jemals eine gute Zeit für Lyrik gegeben? (Ronald Pohl, 18.2.2023)