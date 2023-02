Auch das Hacker-Kollektiv Anonymous hat Russland den Cyberkrieg erklärt. Anhänger haben dem Kreml mit aktivistischen Aktionen und tatsächlichen Hackerangriffen Schaden zugefügt. Foto: AFP / Aris Messinis

Der Krieg in der Ukraine tobt an mehreren Fronten. Eine davon verläuft im Cyberraum – und dort, wenn auch verborgener, bereits seit vielen Jahren. Spätestens seit der russischen Annexion der Krim 2014 ist die Ukraine zu einer Art Experimentierfeld für russische Cyberoperationen geworden. Auf der Zielliste: die landesweite Kommunikation der Ukraine, die unentbehrlichen Onlinedienste. Ein jahrelanges Ringen um die Hoheit über den ukrainischen Cyberspace folgte – und artete mit dem Start der Invasion am 24. Februar 2022 in eine bis heute andauernde Schlacht im virtuellen Raum aus.

Fast unmittelbar konnten damals Einschränkungen des Internetbetriebs festgestellt werden. Betroffen waren vor allem Großstädte wie Kiew und Charkiw, aber auch die IT-Systeme der Regierung, von Banken und Unternehmen.

Digitale Frontlinien

Bei dem Cyberkrieg handelt es sich um eine unsichtbare Gefahr.An vorderster Front kämpfen hier keine Soldaten im klassischen Sinne; es gibt keine Panzer, Kampfflugzeuge oder Drohnen, mit denen feindliche Stellungen ausgeforscht und zerstört werden. Und doch sind es Armeen, die im Digitalen gegeneinander antreten. Die einer klaren Strategie folgen und versuchen, die Handlungsfähigkeit des Feindes möglichst weitreichend einzuschränken – sei es durch den Diebstahl sensibler Informationen oder das Lahmlegen der lebensnotwendigen Infrastruktur.

Mychajlo Fedorow, Digitalminister der Ukraine, verlor deshalb keine Zeit. Am 26. Februar, nur zwei Tage nach Kriegsbeginn, appellierte er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter an alle Hacker, sich im Kampf gegen den Kreml zu einer IT-Armee zusammenzuschließen. Dem Ruf folgten Tausende. Seither kann man auf dem Messagingdienst Telegram mitverfolgen, wer im Fadenkreuz der Hacker steht: ein Mautsystem für Lastwagen, ein Internetanbieter oder der Zahlungsdienstleister der Moskauer Metro – getragen von der Hoffnung, dass digitale Angriffe reale Auswirkungen zeigen.

Die Ukraine wird im Cyberkrieg gegen Russland von etlichen Staaten, aber auch Unternehmen unterstützt. Foto: APA / AFP / Kirill Kudryavtsev

Das bekannte Hackerkollektiv Anonymous erklärte Russland ebenfalls den Cyberkrieg – und erzielte einige beeindruckende Ergebnisse: Die Hacker setzten den Propagandasender Russia Today und die Website des Verteidigungsministeriums außer Gefecht; vor allem aber kaperten sie das russische Staatsfernsehen, um durch Bilder des brutalen Angriffs auf die Ukraine das Narrativ der Spezialoperation zumindest anzukratzen.

Supermacht

Diese Erfolge sind ehrenhaft. Doch der Gegner Russland ist auch im Cyberspace eine Supermacht. Mit Infiltrationsversuchen und Desinformationskampagnen aus Russland lebt der Westen seit vielen Jahren. Im Krieg gegen die Ukraine sollen die Cyberangriffe zusammen mit traditioneller militärischer Gewalt jedoch maximale Zerstörung bringen. Schon innerhalb der ersten drei Wochen nach Beginn der Invasion fanden Sicherheitsforscher drei unterschiedliche Arten sogenannter Wiper-Schadsoftware auf ukrainischen Computersystemen. Deren einziges Ziel: die unwiderrufbare Vernichtung sämtlicher Daten in den Zielsystemen.

Und immer wieder versuchen die russischen Staatshacker, die Bedrohungslage zu erhöhen und damit Angst und Unsicherheit über die Ukraine hinaus zu schüren. So ging der Besetzung des Atomkraftwerks in Saporischschja auch ein Vorstoß über das Internet voraus – mit dem Ziel, möglichst viele Daten abzusaugen. Im August letzten Jahres folgte ein schwerer Angriff auf die Website des staatlichen Energieanbieters Energoatom. Dass er letztlich erfolglos blieb, ist laut Angaben der Ukraine den massiv aufgebauten digitalen Schutzmaßnahmen zu verdanken.

Hackerarmee

Auch die Nato-Bündnispartner und andere die Ukraine unterstützende Staaten registrieren seit Ausbruch des Kriegs vermehrte Cyberattacken unbekannten Ursprungs – Experten vermuten prorussische Akteure dahinter. Fakt ist: Viele Cybercrime-Gruppierungen agieren von Russland aus. Dort werden sie geduldet, solange sie keine innerstaatlichen Ziele angreifen. Einige von ihnen, zum Beispiel Cozy Bear und Fancy Bear, haben sogar direkte Verbindungen zu den Geheimdiensten in Russland.

Der russischen Besetzung des Atomkraftwerks in Saporischschja ging ein Cyberangriff voraus. Foto: IMAGO / SNA/ Konstantin Mihalchevskiy

Das wahre Ausmaß der Lage zeigt ein aktueller Bericht des US-Sicherheitsunternehmens Mandiant. Im Vergleich zu 2020 sei die Zahl der russischen Cyberangriffe auf die Ukraine im Jahr 2022 um 250 Prozent gestiegen. Im selben Zeitraum seien Nato-Mitgliedsstaaten um mehr als 300 Prozent häufiger Opfer prorussischer Angriffe geworden. Der Fokus liege auf Regierungs- und Militäreinrichtungen, aber auch auf kritischer Infrastruktur, öffentlichen Diensten und Nachrichtenmedien. Zugenommen habe insbesondere die Nutzung von Zerstörungstrojanern. In den ersten vier Monaten des vergangenen Jahres seien mehr solcher Angriffe verzeichnet worden als in den acht Jahren zuvor. Eine Gefahr, die auch für Staaten wie Österreich gilt.

Digitale Aufrüstung

Doch trotz der Cyberübermacht der Russen halten sich die bisher verzeichneten Schäden in Grenzen. Ein Grund dafür: Viele ukrainische Internetdienste genießen den Schutz von Konzernen wie Google, Microsoft oder Amazon, die seit Jahren Milliarden in die Cloud-Sparte investieren und Services zur Abwehr von DDoS-Attacken anbieten. Der private Satelliteninternetdienst Starlink ermöglicht es der Ukraine sogar, die Netzverbindung während Stromausfällen aufrechtzuerhalten. Zum Einsatz kommt der Dienst an der Front, wo er seit einem Jahr – zum Beispiel zur Ausforschung gegnerischer Stellungen – auch für die Drohnensteuerung genutzt wird. Dem Hersteller Space X stößt das mittlerweile aber sauer auf. Die Nutzung soll eingeschränkt werden, da Starlink keine Waffe sei. Ein herber Schlag für die Ukraine.

Umso wichtiger ist es für die Verteidiger, dass auch die Nato und die EU weitere Unterstützung in Sachen Cybersicherheit bereitstellen – und selbst sukzessive nachrüsten. Denn die Angriffe aus dem digitalen Raum werden, so die Einschätzung, in den kommenden Jahren massiv zunehmen. (Mickey Manakas, Andreas Proschofsky, 21.2.2023)