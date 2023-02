In der Performance "Assessment" geht es bunt und deftig zu. Sogar Holzbesteck wird verputzt. Foto: Franzi Kreis

Dort und da gibt es normalerweise Durchhänger in den Künsten – wirkliche und vermeintliche, verursacht durch künstlerische Schwächen oder durch Filter, wie sie immer wieder von Traditionen und Trends erzeugt werden. Jüngste Einsicht: Rosskurhafte Gesichtspflege mithilfe von Ausscheidungsprodukten und ähnliche Abreaktionen sind auch heute keine geeigneten Mittel gegen unliebsame Diagnosen.

Andererseits leiden darstellende Genres von Zeit zu Zeit an überbordender Beflissenheit ihrer wohlmeinenden Erzeugerinnen. Zu diesen Supersauberen zählt der aus Augsburg stammende Wiener Künstler-Performer Roland Rauschmeier ebenso wenig wie etwa seine prominente Kollegin Florentina Holzinger.

Letztere ist übrigens mit einer Performance durchgestartet, die Kein Applaus für Scheiße hieß. Ihre spätere Dante-Adaption A Divine Comedy zeigte Stuhlgangsprodukte, aber nur auf der Bühne. Das gefürchtete Paar Alexander Brener und Barbara Schurz dagegen hat das Kunstpublikum einst im Furor mit Selbstgekotetem beworfen.

In seiner Performance Assessment, deren Premiere gerade im Zieglergassen-Studio des Brut-Theaters läuft, verzichtet Rauschmeier auf Darmauswürfe – stattdessen setzt er zusammen mit der Schauspielerin Nicola Schössler und der Choreografin Brigitte Wilfing das Scheißebauen im übertragenen Sinn gezielt als künstlerisches Mittel ein.

Wüste Triggerwarnung

Zur Uraufführung sprach anfangs eine Prinzessin Leia in weißem Kleid und mit Ohrendutt-Frisur mit ruhiger, fester Stimme wüste Triggerwarnungen aus. Das Publikum blieb trotzdem vollzählig. Ja, und dann wird’s hässlich bei Assessment. Drei Figuren in unförmigen Kostümen tun Dinge, die manche wohl als Blamage oder Frechheit, zumindest aber als Geschmacklosigkeit bezeichnen würden.

Leidenschaftlich arbeiten hier drei Könnerinnen und Ironiker an einer Destruktion jeglicher Eindeutigkeit. Dafür wird das Publikum zur Resilienz-Prüfung abgeholt und aufgefordert, mit ganzer Kraft Tennisbälle auf die Performer zu schmeißen, was es auch unempathisch gerne tut. Hergezeigt werden sowohl die Venus von Willendorf als auch Porträts von Peter Thiel und Katharina von Bora, Martin Luthers Ehefrau. Als Fast Food gibt es Holzlöffel zum Knuspern, als Augenweide dienen Videoaufnahmen von Polizeieinheiten, die sich im Schlamm wälzen. Schössler trägt eine Spieluhr in der Hose, und zwischendurch ertönt Sound aus Stanley Kubricks Film 2001: A Space Odyssey.

Die Bühne gerät in eine Unordnung, wie man sie sonst nur aus der Politik kennt. Gewalt, Blut, Monster und die österreichische Fahne. Alles da. Am Lachen des Publikums zeigt sich, wie schlimm das ist und wie heilsam das Triggern von Traumata sein kann. (Helmut Ploebst, 18.2.2023)