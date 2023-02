Die schöne Kulisse trübt: Das Tiroler Ferdinandeum ist baufällig und braucht neben einer personellen auch eine substanzielle Erneuerung. Foto: Alexaden

Wer will sich diesen Job noch antun? Die Frage wird von der Belegschaft der Tiroler Landesmuseen derzeit ausgiebig diskutiert. Anfang des Jahres wurde die Geschäftsführung der Museums-GmbH neu ausgeschrieben, elf Personen haben sich bis zum Fristende am 15. Februar beworben. 2006 hatte die Position noch dreimal so viele Interessenten gelockt, 2018 waren es immerhin noch fast doppelt so viele.

Der Job scheint einiges an Attraktivität eingebüßt zu haben, dabei ist der Wirkungsbereich durchaus stattlich: Fünf Häuser sind unter dem Dach der Landesmuseen-Betriebsgesellschaft versammelt, neben dem Haupthaus Ferdinandeum mit seinen kunsthistorischen Sammlungen zählen dazu das landeskundlich ausgerichtete Zeughaus, das Volkskunstmuseum samt Hofkirche, Tirol Panorama samt Kaiserjägermuseum und ein Sammlungs- und Forschungszentrum. Hauptgesellschafter ist mit sechzig Prozent das Land Tirol, der rund 2500 Mitglieder zählende Gründungsverein Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum hält vierzig Prozent an der GmbH.

Schlechter Ruf

Dieser Konstruktion eilt allerdings nicht der beste Ruf voraus. Die Rede ist von zu vielen Unsicherheiten, von zu viel Macht des Vereins und von politischen Einflussnahmen. Genährt wurden die Bedenken wohl auch durch die jüngsten Turbulenzen. Im Herbst vergangenen Jahres trat der seit 2019 amtierende Direktor Peter Assmann überraschend zurück und begründete diesen Schritt mit den Verzögerungen beim geplanten Umbau des Ferdinandeums sowie mit "ständigen Einmischungen" vonseiten der Gesellschafter. Vorausgegangen waren Assmanns Abgang aber auch interne Querelen, es gab Kritik an seinem Führungsstil.

Als Interimsdirektor fungiert nun der Leiter des Volkskunstmuseums, Karl Berger. Das Betriebsklima soll sich deutlich verbessert haben, dafür bahnte sich eine andere museale Klimakrise an: Vor wenigen Tagen mussten drei Säle im Ferdinandeum für das Publikum gesperrt und die dort befindlichen Objekte in Sicherheit gebracht werden. Grund dafür: ein technischer Defekt an der Klimaanlage. Sammlungsobjekte, darunter Jakob-Stainer-Geigen und andere historische Musikinstrumente sowie Gemälde von Kokoschka bis Schiele sollen nicht zu Schaden gekommen sein.

Die Klimaanlage sei jedoch irreparabel, heißt es aus der Pressestelle des Museums. Was bedeutet: Die Säle bleiben dauerhaft zu. Es sei jetzt einmal mehr deutlich geworden, "wie dringend nötig der Umbau des Ferdinandeums ist", so Berger. Gravierende bauliche Mängel soll es auch im Dachbereich geben. Landeshauptmann Anton Mattle (VP) stellte nach dem Zwischenfall einen Baustart im Jahr 2024 in Aussicht. Die politischen Beschlüsse dafür fehlen allerdings noch. Und aus der Opposition kommt Kritik an den dank der Teuerung gestiegenen Kosten. Ursprünglich waren 36 Millionen Euro veranschlagt, zuletzt sprach Mattle von knapp 49 Millionen Euro.

Hinter den Museumskulissen stöhnt man derweil über den von einem Jahr aufs andere Jahr verschobenen Umbau, der eine langfristige Ausstellungsplanung unmöglich mache, wie mehrere Belegschaftsmitglieder dem STANDARD erklären. Hinzu kommt, dass bei der längst fälligen Neuaufstellung seit Jahren kaum etwas weitergeht, lediglich im Zeughaus wurde damit begonnen. Bezüglich inhaltlicher Ausrichtung pflegen die Gesellschafter ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. So hat der Museumsverein stets auf dessen Positionierung als Haus der Kunst gepocht.

Dumpfe Tirol-Klischees

Das 2013 eröffnete Tirol Panorama auf dem Bergisel gilt wiederum auch in Fachkreisen als höchst problematischer Hort dumpfer Tirol-Klischees. Gebaut wurde das Museum unter der Ägide von Altlandeshauptmann Herwig van Staa, der dem angegliederten Kaiserjägermuseum einst auch den vertraglichen Freibrief für die Glorifizierung der eigenen Geschichte ausgestellt haben soll. Der Direktion bleibt bis heute nichts anderes übrig, als sich mit den Verträgen zu arrangieren.

Unter Assmann gab es zuletzt aber Pläne, das Tirol Panorama als ein Haus zu positionieren, in dem die politische Selbstinszenierung Tirols diskursiv verhandelt wird. Man darf gespannt sein, mit welchen Ideen die neue Museumsleitung ankommt. Die Position vereint sowohl die kaufmännische Geschäftsführung als auch die wissenschaftliche Leitung. Von einer Doppelspitze, wie sie in anderswo üblich ist, will man in Tirol nichts wissen. Das war noch vor wenigen Jahren anders: Damals sollte der politisch in Ungnade gefallene Ex-Direktor Wolfgang Meighörner mittels Kompetenzteilung demontiert werden. Mit dem Antritt Assmanns war die Idee der Doppelspitze wieder passé.

Interimsdirektor Berger hat bereits erklärt, sich nicht zu bewerben. Unter den elf Kandidaten, die nun zur Wahl stehen, befinden sich sechs Männer und fünf Frauen. Die Entscheidung soll im April fallen. (Ivona Jelcic, 18.2.2023)