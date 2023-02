15.30 DOKUMENTATION

Meine Stimme für die Ukraine Der Dokumentarfilm der russischstämmigen Regisseurin Elena Hazanov begleitet die ersten Schritte ukrainischer Frauen und Kinder im Schweizer Exil. Elena kam selbst mit zwölf Jahren als politischer Flüchtling in die Schweiz. Im Mittelpunkt des Films steht die Perspektive der Kinder. Bis 16.20, 3sat

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Falsche Adresse: ein Ort, fünf Hauptstraßen /_Hunderttausende Euro sind verschwunden: Betrug in der Bank? /_Sturz wegen eines Lochs im Gehsteig – haftet der Wegehalter? Bis 18.57, ORF 2

20.15 ÜBERLEBENSDRAMA

All Is Lost – Überleben ist alles (USA 2013, J. C. Chandor) Robert Redford spielt einen Skipper, dessen Segelboot auf hoher See von einem Stahlcontainer gerammt wird. Durch ein Loch in der Schiffswand dringt Wasser in das Boot. Der namenlose Held und einzige Darsteller des Abenteuers kämpft um sein Leben. Bis 22.05, Servus TV

22.00 DOKUMENTATION

Superspeicher – Power auf Dauer? Wie speichert man den grünen Strom aus Wind und Sonne für Zeiten, wenn die Sonne nicht scheint und die Windräder bei Flaute stillstehen? Die Dokumentation begleitet Forschende bei der Suche nach neuen Speichertechnologien: von Wasserstoff bis zum Schwungrad aus Kohlefaser. Bis 22.55, Arte

23.25 GEWALT GEGEN_FRAUEN

Der Taucher (Ö/ES/D 2019, Günter Schwaiger) Inmitten der scheinbaren Idylle auf Ibiza erzählt der Film die Geschichte eines Traumas aus den unterschiedlichen Perspektiven der vier Beteiligten. Ein herausragender Thriller über familiäre Gewalt, die Sehnsucht nach Liebe und die Kraft des Aufbegehrens. Mit Franziska Weisz, Julia Franz Richter, Alex Brendemühl. Bis 1.00, 3sat

Filmladen Filmverleih

1.00 KILLER

Ruhet in Frieden (A Walk Among the Tomb stones, USA 2014, Scott Frank) Der ehemalige Polizist Matt Scudder arbeitet als privater Ermittler. Ein Drogendealer beauftragt ihn, die Mörder seiner Frau zu finden. Er nimmt die Spur eines psychopathischen Killerduos auf. Überzeugend: Liam Neeson als her untergekommener Polizist. Bis 2.45, ZDF

Streaming



RAUMSCHIFF

Star Trek: Picard Nach dieser Staffel soll es endgültig vorbei sein. Im Finale wird Admiral Picard (Patrick Stewart) durch die Nachricht eines lange verschollenen Freundes in die gewagteste Mission seines Lebens ver wickelt. Zum Abschied schauen auch noch einmal einstige Besatzungsmitglieder wie William Riker (Jonathan Frakes) oder Worf (Michael Dorn) vorbei. Amazon Prime

KLIMA UND HACKER

A Thin Line In der deutschen Serie geht es um die Zwillingsschwestern Anna (Saskia Rosendahl) und Benni (Hanna Hilsdorf), die

als Hackerinnen jenen Unternehmen schaden wollen, die Umweltverbrechen begehen. Die Aktion geht schief, Anna wird verhaftet, Benni kann fliehen und trifft im Untergrund auf eine radikale Gruppe von Umweltaktivistinnen. Paramount+

LEBEN ALS PAAR

Marriage Die Serie begleitet das Ehepaar Ian (Sean Bean) und Emma (Nicola Walker) durch die Höhen und Tiefen ihres Beziehungsalltags. Es geht um Eifersucht, Ignoranz, aber auch ganz banal um Ofenkartoffeln. Vier Folgen. Canal+

WESTERNHELD

Django Ein Cowboy (Matthias Schoenaerts) auf der Suche nach Gerechtigkeit und seiner Tochter, die aber gar keine Freude mit ihm hat. Sie lebt mittlerweile in "New Babylon", der Stadt der Ausgestoßenen. Sky

