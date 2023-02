FÜR: Reist Christian Lindner (FDP) nach Wien, tut er dies nicht nur, um mit Magnus Brunner (ÖVP) in lauschiger Loge auf dem Opernball Sekt zu schlürfen. Es geht um mehr: Deutschlands Finanzminister und sein Ressortkollege sehen sich als Verbündete im Kampf für solide Staatsfinanzen. Man will zurück zur fiskalpolitischen Disziplin. Dafür gibt es gute Gründe:

Länder mit hoher Schuldenquote können schnell in eine Krise rutschen, und ausufernde Schuldenberge hemmen Wachstum. Dazu kommt das Ende des billigen Geldes: Verschuldung wird für Staaten teurer und die Spielräume im Budget für wichtige Investitionen schrumpfen. Deswegen ist es richtig, auf den Pfad der Tugend zurückzukehren. Der Stabilitätspakt sieht ja vor, wie viele Schulden die EU-Staaten machen dürfen: Defizit nicht mehr als drei Prozent des BIP pro Jahr, Schuldenstand nicht mehr als 60 Prozent der Wirtschaftskraft. Viele EU-Staaten sind davon nach Corona-Pandemie und den Entlastungspaketen gegen die exorbitant gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise noch viel weiter als Österreich entfernt. Nun, da sich die Lage etwas entspannen dürfte, drängt die EU-Kommission, die bis Ende 2023 ausgesetzten Regeln zu überarbeiten. 2024 sollen sie in Kraft treten. Demnach soll mit jedem Mitgliedsstaat ein maßgeschneiderter Schuldenabbauplan ausverhandelt werden. Staaten sollen innerhalb von vier Jahren einen nachhaltigen Abbaupfad einschlagen, der auf sieben Jahre verlängert werden kann. Kommt ein Land vom Weg ab, würde ein Defizitverfahren eingeleitet werden, inklusive verschärfter Aufsicht der Kommission. Dafür spricht einiges. Denn müsste etwa Italien die Schuldenobergrenze einhalten, wäre ein drastischer Sparkurs – wie einst in Griechenland – vorprogrammiert, soziale Unruhen wären nicht auszuschließen. Es braucht also mehr Flexibilität.