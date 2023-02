20.15 POLITTHRILLER

Der Ghostwriter (GB/F/D 2010, Roman Polański) Ein Schriftsteller (Ewan McGregor) wird angeheuert, um die Memoiren eines früheren britischen Premierministers (Pierce Brosnan) fertigzustellen, und verfängt sich in einem Netz politischer Intrigen. Roman Polański verfilmte Robert Harris’ Roman als dunkel schillernden Verschwörungsthriller. Bis 22.15, Arte

20.15 PARODIE

Johnny English – Der Spion, der es versiebte (USA/GB 2003, Peter Howitt) Das Überleben Großbritanniens hängt von Johnny English (Rowan Atkinson) ab, dem vertrotteltsten Agenten Ihrer Majestät. Ganz wunderbar albern. Bis 22.00. Puls 4

20.15 THRILLER

Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen An einem Flussufer wird ein Mann erschlagen. Eine junge Frau gesteht den Mord. Für die forensische Psychologin Karla Eckhardt (Julia Koschitz) ist die geständige Täterin kein unbeschriebenes Blatt, sie hat sie in einem Gutachten als zwanghafte Lügnerin eingestuft. Kriminalkommissarin Irene Radek (Susi Stach) hilft bei der Aufklärung. Bis 21.50, ORF 2

Julia Koschitz (Karla Eckhard), Susi Stach (Irene Radek) in "Im Schatten der Angst", 20.15 Uhr, ORF 2. Foto: ORF/Mona Film/Petro Domenigg

20.15 THRILLER

Jackpot (D2020, Emily Atef) In einem abgeschleppten Auto findet Maren (Rosalie Thomass) 600.000 Euro, die sie sehr gut gebrauchen könnte. Allerdings gibt es da auch einen kriminellen Aussteiger (Thomas Loibl), der das Geld um jeden Preis zurückhaben möchte. Emily Atef hat einen spannenden Krimi inszeniert, der Fragen nach Schicksal und Moral aufwirft.

Bis 21.45, One

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Albtraum Ukrainekrieg – Was stoppt Putin? Welcher Weg führt zum Frieden? Kann die Ukraine Russland besiegen? Und wie weit hat die Politik mit den vielen Sanktionspaketen Rückhalt? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer der ukrainische Botschafter Vasyl Khymynets, Róża Thun (Liberale Fraktion im EU-Parlament, Polen), Özlem Alev Demirel (Linke Fraktion im EU-Parlament, Deutschland), Journalist und Putin-Kenner Hubert Seipel und Militärstratege Markus Reisner. Bis 23.05, ORF 2

22.20 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte: Ein Jahr Krieg – Wann endet der europäische Albtraum?_Mit Paul Ronzheimer (Bild), Politologe Hajo Funke, Historikerin Andrea Komlosy und Ex-Brigadier Walter Feichtinger. Bis 23.20, Servus TV

23.05 DOKUMENTATION

John & Yoko: Above Us Only Sky Der 2018 produzierte Film von Michael Epstein erzählt die Entstehungsgeschichte des meistverkauften Songs in John Lennons Solokarriere, der gemeinsam mit seiner zweiten Ehefrau Yoko Ono kreierten Friedenshymne Imagine. Bis 00.40, ORF 2

John Lennon (li.) und George Harrison bei Aufnahmen zu "Imagine" (1971)

in "John & Yoko: Above Us Only Sky", 23.05 Uhr, ORF 1. Foto: ORF/Eagle Rock Films/Spud Murphy/©Yoko Ono.