Susan Wojcicki möchte ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen. Foto: EPA/GIAN EHRENZELLER

Als sich die frischgebackenen Stanford-Absolventen Larry Page und Sergey Brin im September 1998 für die Gründung von Google entschieden, waren sie nicht allein. Ihr erstes Hauptquartier war eine Garage im kalifornischen Menlo Park – deren Eigentümerin niemand anders war als die nun zurückgetretene Chefin der Onlinevideoplattform Youtube, Susan Wojcicki.

Die 54-jährige Tochter jüdisch-russischer Emigranten trat dem erfolgversprechenden Projekt schon 1999 bei, damals als allererste Marketingmanagerin. Ein Posten, der den Grundstein für eine einflussreiche Karriere innerhalb des Unternehmens legen sollte. Bevor Wojcicki 2006 den Kauf von Youtube vorschlug, war sie beispielsweise an der Entwicklung von AdSense beteiligt. Jenem System also, das den Erfolg von Googles Werbegeschäft in neue Dimensionen schoss.

Acht Jahre später vertraute Larry Page ihr dann den Chefinnenposten bei Youtube an, eine Rolle, die sie von Februar 2014 bis Februar 2023 erfolgreich ausfüllte. Während ihrer Amtszeit führte Wojcicki die weltweit größte Streamingplattform durch verschiedene Krisen, darunter die sogenannte Ad-Pocalypse während der späten 2010er-Jahre. Gewinnbringende Kunden zogen damals ihre Werbeetats aus Angst zurück, dass ihre Produkte im Kontext extremistischer Videos zu sehen sein könnten. Es folgte ein rascher, aber erfolgreicher Umbau des Anzeigengeschäfts – das dem Unternehmen 2022 knapp 30 Milliarden US-Dollar in die Kassen spülte.

Geboren am 5. Juli 1968 im kalifornischen Santa Clara County, begann Wojcickis Reise ins Silicon Valley aber schon deutlich früher. Die fünffache Mutter studierte Geschichte und Literatur in Harvard und hat zwei Masterabschlüsse, einen in Ökonomie und einen in Business-Administration ihr eigen. Bevor sie bei Google anheuerte, arbeitete die älteste dreier Schwestern außerdem beim US-amerikanischen Halbleiterhersteller Intel und als Unternehmensberaterin bei Bain & Company.

Ihren Rückzug aus der Chefetage begründete Wojcicki am Freitag damit, ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen zu wollen. Nach 25 Jahren Dienstzeit werde sie sich auf ihre "Familie, Gesundheit und persönliche Projekte" fokussieren. Ganz verloren geht sie Google aber nicht. Sie wird dem Internetgiganten weiterhin beratend zur Seite stehen.

Trotz allem bedeutet die Tatsache, dass Youtube künftig vom früheren Produktchef Neal Mohan angeleitet wird, das Ende einer Ära. (Mickey Manakas, 17.2.2023)