Am frühen Freitagabend musste das Gebäude wegen starker Rauchentwicklung evakuiert werden, der Brand konnte aber rasch gelöscht werden

Laut ersten Informationen wurde durch den Brand am Freitagabend niemand verletzt. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Am Freitagabend gegen 18 Uhr wurde der Wiener Berufsfeuerwehr ein Brand in jenem Gebäude der Metastadt gemeldet, in dem aktuell eine Harry-Potter-Ausstellung gezeigt wird. Dies berichtete zunächst der "Kurier".

Brandursache noch ungeklärt

Bereits 20 Minuten später konnte aber bereits "Brand aus" gegeben werden, wie ein Sprecher der Wiener Feuerwehr dem STANDARD gegenüber erklärte. In einem Raum im Keller des Gebäudes hatten Kartonagen Feuer gefangen, was zu einer starken Rauchentwicklung geführt hatte. Der Grund für den Brand war aber zunächst unklar.

Wie der Sprecher erklärte, wurde vom Veranstalter vor Ort rasch die Evakuierung eingeleitet, was notwendig war, weil es sehr verraucht war. Zunächst lagen der Feuerwehr aber keine Informationen über Verletzungen vor. (lew, 17.2.2023)