Die Organisation wird bis auf weiteres nur noch in lebensbedrohlichen Notfällen helfen. Die Mitarbeiter waren in einem Fahrzeug der Organisation unterwegs und wurden beschossen

Die Sicherheitslage in dem westafrikanischen Land bleibt nach dem Putsch im September 2022 angespannt. Foto: APA/AFP/OLYMPIA DE MAISMONT

Ouagadougou – Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) stellt nach dem Tod zweier Mitarbeiter bei einem Angriff in Burkina Faso vorübergehend ihre Arbeit in dem westafrikanischen Land ein. Das teilte eine MSF-Sprecherin am Freitag mit. Bis auf weiteres werde die Organisation dort nur noch in lebensbedrohlichen Notfällen helfen. Der Schritt sei nötig, um die Risiken zu analysieren, denen die Teams derzeit ausgesetzt seien.

"Wir wollen außerdem erneut die inakzeptable Natur dieses Angriffs auf Kollegen betonen, die in einem deutlich gekennzeichneten MSF-Fahrzeug während ihrer medizinischen Arbeit unterwegs waren", hieß es weiter. Nach Angaben der Organisation war der Wagen mit vier Mitarbeitern am Mittwoch vergangener Woche auf einer Straße im Nordwesten des Landes unweit der Grenze zu Mali von Bewaffneten beschossen worden. Zwei 34 und 39 Jahre alte Mitarbeiter, beide aus Burkina Faso, starben. Die anderen beiden Mitarbeiter konnten entkommen.

400.000 Patientengespräche in zweiter Jahreshälfte 2022

In Burkina Faso, das rund 21 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner zählt, war es Ende September zum zweiten Militärputsch innerhalb eines Jahres gekommen. In dem Staat in der Sahelzone sind bewaffnete Gruppen aktiv, von denen einige der Terrormiliz "Islamischer Staat" oder dem Terrornetzwerk Al-Kaida angehören.

Ärzte ohne Grenzen ist bisher nach eigenen Angaben in vier Regionen des Landes aktiv. In der zweiten Jahreshälfte 2022 führte das medizinische Personal der Organisation nach eigenen Angaben rund 400.000 Patientengespräche und half rund 4.300 Frauen bei Geburten. (APA, 17.2.2023)