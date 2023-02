Auch ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner (am Ball) konnte Hoffenheims Niederlage nicht verhindern. Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Augsburg – Auch Pellegrino Matarazzo ist es vorerst nicht gelungen, die Talfahrt der TSG 1899 Hoffenheim zu stoppen. Der deutsche Fußball-Bundesligist verlor am Freitag mit dem 0:1 beim FC Augsburg zum Auftakt der 21. Runde das fünfte Pflichtspiel in Folge – das zweite nach dem 1:3 gegen Bayer Leverkusen unter dem Neo-Coach. Dadurch sind Christoph Baumgartner und Co. als Liga-14. weiter voll im Abstiegskampf, während sich die Augsburger vom Konkurrenten um fünf Zähler absetzen konnten.



Sie kehrten nach dem 1:3 in Mainz auf die Siegerstraße zurück und liegen unmittelbar davor auf Position 13. Ex-ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger war erst ab der 86. Minute für Augsburg auf dem Feld, zwei Minuten später gelang Fredrik Jensen der spielentscheidende Treffer. Den Hausherren wurden gleich zwei Treffer nach VAR-Hinweis aberkannt – einmal wegen eines Handspiels in der Torentstehung (8.) und das das andere wegen einen Foulspiels (47.).

Bei den Hoffenheimern wurde Baumgartner in der 63. Minute ausgetauscht. Sein Team ist mittlerweile zwölf Pflichtspiele sieglos, erstmals in der Clubgeschichte gab es zum Start in die Rückrunde vier Niederlagen in Folge. (APA, red, 17.2.2023)